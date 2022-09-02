15 необычных лайфхаков от людей, которые нестандартно подходят к решению любых ситуаций
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15 необычных лайфхаков от людей, которые нестандартно подходят к решению любых ситуаций

15 необычных лайфхаков от людей, которые нестандартно подходят к решению любых ситуаций

Когда возникают проблемы, самое ценное, что есть у людей — это смекалочка. Именно она помогает исправить любую ситуацию или придумать способы для упрощения жизни. Даже специальные средства не пригодятся, порой достаточно подручных материалов. Мы собрали для вас примеры подобных решений и лайфхаков.

Чтобы сумки с покупками не упали в машине

Шейкер для протеина неплохо подойдёт для того, чтобы взбивать тесто для блинчиков

Из образцов плитки получаются неплохие подставки

Разные дизайны, мягкая подложка, а главное — они бесплатные!

Нарежьте сельдерей и поместите его в воду

Так он дольше хранится и остаётся хрустящим.

Развлекательная система с помощью краба для волос

Чтобы не выкорчёвывать пень от куста или небольшого дерева, разрежьте его таким образом, чтобы он быстрее сгнил

Рассеиватель для света

Втулки от туалетной бумаги помогут организовать провода

Когда не было пароварки для паровых булочек Бао

Лайфхак для измерения веса ингредиентов

Иногда легче измерять не сам ингредиент, а ёмкость, из которой его достают. Изменение её массы и будет весом ингредиента.

Когда надо почистить клетку питомца, но не хочется потерять его из виду

Когда надо было поесть на работе, а вилок под рукой не оказалось

Жестяные коробочки от мятных конфет подходят для хранения невидимок

Когда рядом нет ничего, на что можно положить телефон

Чтобы вещи не падали за диван

А какие лайфхаки есть у вас? Делитесь в комментариях!

# Интересное
По материалам: twizz

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