15 случаев, когда люди отказались от скучных горшков для растений и превратили их в настоящие арт-объекты

Для кого-то комнатные растения — не более чем предмет интерьера. Для других же это почти как члены семьи: люди дают им имена, разговаривают с ними и подбирают для своих любимых самые красивые и стильные горшочки. Мы собрали для вас примеры случаев, когда владельцы растений пошли ещё дальше: они превратили это всё буквально в арт-объекты!

Когда комнатное растение становится искусством

Моё новое растение и горшок идеально подходят друг другу

Ванна с пузырьками

Очаровательные кудряшки

Осьминог

Длинный язык

Я думаю, этот странный керамический держатель для салфеток отлично подходит для эпифитов

Эпифитами называют растения, которые селятся на других растениях, но не являются паразитами, а используют их исключительно как поставку. Влагу они получают из окружающей среды.

Мы повеселились дома

Девушка и её кошки довольны своими сумасшедшими летними причёсками

Кашпо для ананасов своими руками

Лягушачья семья

Это выглядит как инопланетная медуза, которая засасывает женщину в фиолетовых штанах для йоги

Что ни говори, а некоторые растения и без горшков выглядят так, словно прибыли к нам с другой планеты. Как раз такие мы и собрали здесь.

Хвостатые коты

Бостонский папоротник с ногами

Бонус: креативить можно не только с горшками!

На работе может быть весело, если уметь веселиться и не воспринимать офисные будни как рутину. Об этом у нас есть целая подборка.

А вы покажите в комментариях свои растения! Может, и у вас найдётся что-то оригинальное?