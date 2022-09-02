15 случаев, когда люди отказались от скучных горшков для растений и превратили их в настоящие арт-объекты
Для кого-то комнатные растения — не более чем предмет интерьера. Для других же это почти как члены семьи: люди дают им имена, разговаривают с ними и подбирают для своих любимых самые красивые и стильные горшочки. Мы собрали для вас примеры случаев, когда владельцы растений пошли ещё дальше: они превратили это всё буквально в арт-объекты!
Когда комнатное растение становится искусством
Моё новое растение и горшок идеально подходят друг другу
Ванна с пузырьками
Очаровательные кудряшки
Осьминог
Длинный язык
Я думаю, этот странный керамический держатель для салфеток отлично подходит для эпифитов
Эпифитами называют растения, которые селятся на других растениях, но не являются паразитами, а используют их исключительно как поставку. Влагу они получают из окружающей среды.
Мы повеселились дома
Девушка и её кошки довольны своими сумасшедшими летними причёсками
Кашпо для ананасов своими руками
Лягушачья семья
Это выглядит как инопланетная медуза, которая засасывает женщину в фиолетовых штанах для йоги
Что ни говори, а некоторые растения и без горшков выглядят так, словно прибыли к нам с другой планеты. Как раз такие мы и собрали здесь.
Хвостатые коты
Бостонский папоротник с ногами
Бонус: креативить можно не только с горшками!
На работе может быть весело, если уметь веселиться и не воспринимать офисные будни как рутину. Об этом у нас есть целая подборка.
А вы покажите в комментариях свои растения! Может, и у вас найдётся что-то оригинальное?