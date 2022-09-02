15 случаев, когда людям на глаза попадались удивительные вещи, которые не каждый день увидишь

Иногда и в музеи не надо ходить, чтобы стать очевидцем чего-то необычного и удивительного. Жизнь и без этого приготовила для вас сполна сюрпризов! А самое главное, что вы не узнаете, когда именно станете свидетелем этого чуда. Живописная картина, которая осталась на дне кружки от выпитого утреннего кофе, или неожиданно выросший возле вашего дома подсолнух-гигант. Все эти вещи могут взяться из ниоткуда в любой момент и предстать перед вами самым неожиданным образом. Будьте наготове!

Живопись на дне кружки

Картина соснового леса осталась на дне кружки после выпитого кофе.

Цветок Эхиум высотой 2,5 м, ещё растёт

Прилёг на бочок

Проделки природы

Только что нашёл в лесу этот террариум, созданный самой природой!

Пачка сигарет и сразу калькулятор

Инь и ян

На моём газоне появился символ инь-ян после того, как на этом месте постоял бассейн.

Курочка на скейтборде возле KFC

Сюрприз из прошлого

Нашёл в ящике большой свёрнутый портрет 4-летнего себя.

Неприлично высокий подсолнух возле дома

Маленький пассажир в шлеме готов прокатиться с ветерком

Срок годности булочек проштампован прямо на них!

Фото, оставляющее за собой много вопросов

Необычное дизайнерское решение

Люстра в аэропорту из использованных бутылок от дезинфицирующего средства для рук.

Аэропорт — удивительное место, где можно много чего любопытного найти. Взгляните сами.

Буррито за 20 долларов, к размеру которого я был совершенно не готов

Заметил отпечаток человеческой руки на дереве

Деревья — любители удивлять и пугать людей. Иногда они так умело перевоплощаются и примеряют на себе новый облик, что сразу и не верится, что перед вами стоит просто дерево.