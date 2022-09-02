16 фото котов и собак, которые точно были созданы друг для друга, ведь их сходству позавидуют даже близнецы
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16 фото котов и собак, которые точно были созданы друг для друга, ведь их сходству позавидуют даже близнецы

16 фото котов и собак, которые точно были созданы друг для друга, ведь их сходству позавидуют даже близнецы

Не каждому из нас суждено повстречать своего двойника хоть раз в жизни, что тут уже говорить о питомцах. Но чудеса всё равно возможны и в таинственной жизни домашних животных. Поэтому сегодня мы подобрали для вас удивительные случаи, когда наши любимые котики и собачки оказались настолько похожи друг на друга, что в это не сразу хотелось и верить. Но это действительно так.

Встречайте наших пушистых счастливчиков, которые смогли не только найти своего потерянного близнеца, но и неплохо поладить с ним!

Мои защитники

Неразлучные друзья Ромео и Роми

Кто сказал, что дружбы между котами и собаками не существует?

Два приятеля на одном кадре

Ну и где же ты, хозяин?

Два чёрненьких комочка

Близняшки

Лучшие друзья

Сонное царство

Разве что цвет глаз отличается

Сладкая парочка Twix

На миссии с моим братишкой!

Два рыжика в одном доме

Копии друг друга

До чего же они похожи!

Твой двойник у тебя за спиной, обернись!

Как две капли воды

А здесь можно посмотреть, как не только домашним питомцам, но и людям посчастливилось встретить своего двойника там, где они его точно не ожидали увидеть.

# Интересное
По материалам: twizz

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