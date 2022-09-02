16 фото котов и собак, которые точно были созданы друг для друга, ведь их сходству позавидуют даже близнецы
Не каждому из нас суждено повстречать своего двойника хоть раз в жизни, что тут уже говорить о питомцах. Но чудеса всё равно возможны и в таинственной жизни домашних животных. Поэтому сегодня мы подобрали для вас удивительные случаи, когда наши любимые котики и собачки оказались настолько похожи друг на друга, что в это не сразу хотелось и верить. Но это действительно так.
Встречайте наших пушистых счастливчиков, которые смогли не только найти своего потерянного близнеца, но и неплохо поладить с ним!
Мои защитники
Неразлучные друзья Ромео и Роми
Кто сказал, что дружбы между котами и собаками не существует?
Два приятеля на одном кадре
Ну и где же ты, хозяин?
Два чёрненьких комочка
Близняшки
Лучшие друзья
Сонное царство
Разве что цвет глаз отличается
Сладкая парочка Twix
На миссии с моим братишкой!
Два рыжика в одном доме
Копии друг друга
До чего же они похожи!
Твой двойник у тебя за спиной, обернись!
Как две капли воды
А здесь можно посмотреть, как не только домашним питомцам, но и людям посчастливилось встретить своего двойника там, где они его точно не ожидали увидеть.