Адель получила травму спины из-за шутки сына
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Адель получила травму спины из-за шутки сына

Адель получила травму спины из-за шутки сынаПевица Адель рассказала, что получила травму спины в 2021 году из-за неудачной шутки сына

Британская певица Адель рассказала, как получила травму спины после неудачной шутки сына. Ее слова передает журнал Elle.

Певица уточнила, что в январе 2021 года у нее произошло смещение межпозвонкового диска. По словам Адель, однажды она выходила из ванной, и ее восьмилетний сын Анджело выпрыгнул из-за угла, чтобы в шутку напугать ее. Поп-звезда ударилась, но как именно, она не рассказала. Позже ей пришлось обратиться к врачам. Отмечается, что у певицы сместился диск L6, расположенный возле копчика.

В своем интервью Адель добавила, что проблемы со спиной наблюдались у нее еще с подросткового возраста.

Ранее стало известно, что Адель выпустит документальный фильм о своей жизни.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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