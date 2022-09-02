Агата Муцениеце высказалась об отношениях с мамой Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как после развода общается со свекровью. Артистка громко рассталась с Павлом Прилучным, рассказав о его агрессии, загулах и нервных срывах. Как к этому отнеслась мать актера? Встала ли на сторону сына или начала жалеть невестку с внуками? Актриса рассказала, какие отношения у нее теперь с Любовью Прилучной. Павел Прилучный, женившись на начинающей актрисе Зепюр Брутян, всколыхнул волну обсуждений своего брака с Агатой Муцениеце. Так, фанаты, увидев на свадебном торжестве маму актера Любовь Прилучную, задумались, мол, будет ли женщина дружить с бывшей невесткой на фоне общения с нынешней? На этот вопрос ответила сама Агата в выпуске нового влога. Артистка отметила, что даже после развода со звездой сериала «Мажор» ей удалось сохранить общение с его мамой.«Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю», — призналась Муцениеце. Отметим, что по Сети гуляют фото, на которых молодожены запечатлены с родителями. Любовь Юрьевна приехала поддержать сына. На торжество она надела платье цвета карамели и нежно держала Зепюр Брутян за руку. Судя по всему, родители невесты благосклонно отнеслись к выбору дочери и приняли нового зятя в семью. Отец актрисы Аршак Робертович сам отвел наследницу к алтарю, а затем вернулся к супруге Гаянэ. Напомним, папа Прилучного умер, когда тому было 13 лет. Валерий Дэль был боксером. Любовь Юрьевна сейчас не дает интервью, но раньше она говорила, что много сложностей пережила с Павлом, у которого тяжелый характер. Чтобы держать сына в узде, ей пришлось увлекать его балетом, хоровым пением и боксом. Помогали ей в этом и старшие дети — Сергей и Елена.