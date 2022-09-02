Аксенов рассказал о восстановлении сел, пострадавших от украинских диверсий

Более тысячи крымчан, чье имущество пострадало в результате украинских диверсий 16 августа в селах Майское и Азовское в Джанкойском районе республики, уже получили компенсационные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Всего в Майском и Азовском пострадали 429 индивидуальных и 291 многоквартирный дом. За помощью в общей сложности обратились 1367 человек.

В поселке Новофедоровка Сакского района, где 9 августа произошла детонация боеприпасов, компенсации получили более 3,7 тысячи человек. Продолжается оценка ущерба по всем пострадавшим объектам, идут восстановительные работы, проинформировал глава региона.

Также Аксёнов рассказал, что в специальной военной операции на Украине принимают участие более 1200 добровольцев из Крыма, при этом в ближайшие дни на передовую отправятся еще около ста человек. Кроме того, гражданские крымские специалисты практически каждый день выезжают на освобожденные территории Украины для оказания помощи.



