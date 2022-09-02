Александр Ревва скрывается в России
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Александр Ревва скрывается в России

Александр Ревва скрывается в России
Как сообщает пресса, актер и певец Александр Ревва вернулся в Россию. Накануне Александр Ревва с женой Анжеликой проводили дочек в школу. Старшая дочь пары Алиса пошла в девятый класс, а в жизни её младшей сестры прекрасная пора только началась. Вчера Амелия посетила первую в своей жизни школьную линейку. Ревва опубликовал в Сети фото первоклашки, а заодно поздравил всех причастных к этому празднику. Интересно, что шоумен не стал публиковать совместное с дочкой фото. Более того, во время школьного мероприятия он старался не попасть ни в один объектив камеры. Вернувшийся артист будто избегает публичных появлений, что приводит его фанатов в недоумение.
Еще несколько недель назад СМИ сообщали о том, что Ревва эмигрировал. В начале лета шоумен увез семью в Испанию, где у него есть своя недвижимость. Говорили, что он не собирается возвращаться обратно. Однако мать Александра эти слухи опровергала. Любовь Николаевна обещала, что её знаменитый сын обязательно вернется в Россию. После продолжительного отсутствия Ревва действительно приехал обратно, однако на связь с журналистами он не выходит и делиться планами на будущее не спешит. Напомним, что ближе к началу учебного года домой приехала и Алла Пугачева. Артистка накануне в гордом одиночестве проводила детей в третий класс. Муж Примадонны домой не вернулся, поэтому школьный праздник пропустил.
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

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