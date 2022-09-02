Алексей Панин считает, что рожей не вышел
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алексей Панин считает, что рожей не вышел

Алексей Панин считает, что рожей не вышел
Актер Алексей Панин рассказал о съемках. Артист, известный скандальными поступками, не строит иллюзий по поводу собственной внешности и признается, что вряд ли сможет сниматься в серьезных проектах, так как не позволит фактура.
Алексей Панин в последнее время часто раздает интервью для Интернет-шоу. Вот и в свежей беседе с одним из блогеров актер признался, что вряд ли ему удастся сняться в серьезном артхаусном фильме, ведь он попросту не впишется в проект. «Я рожей не вышел, хотя не знаю... Может, если бы я был чуть постарше. Мое лицо интеллектом не блещет», — поделился 44-летний Алексей.
# Шоу-бизнес Панин Алексей
По материалам: z-aya

Последние новости

Александр Ревва скрывается в России
Александр Ревва скрывается в России
Кристину Асмус нужно призвать к закону, заявил Шахназаров
Кристину Асмус нужно призвать к закону, заявил Шахназаров
Создатели Cyberpunk 2077 анонсировали новый выпуск Night City Wire
Создатели Cyberpunk 2077 анонсировали новый выпуск Night City Wire
Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая
Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая
В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС
В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на клопов
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на
Вера Брежнева - проститутка, заявил Милонов
Вера Брежнева - проститутка, заявил Милонов
Агата Муцениеце высказалась об отношениях с мамой Павла Прилучного
Агата Муцениеце высказалась об отношениях с мамой Павла Прилучного
Регина Тодоренко судится с молодой писательницей
Регина Тодоренко судится с молодой писательницей
Алексей Панин считает, что рожей не вышел
Алексей Панин считает, что рожей не вышел
В BCS Global Markets назвали продажу Сбербанк Казахстан позитивным шагом
В BCS Global Markets назвали продажу Сбербанк Казахстан позитивным
Геймплей Biomutant с Xbox Series X и Xbox Series S — игра получит обновление 6 сентября
Геймплей Biomutant с Xbox Series X и Xbox Series S — игра получит

Топ на сегодня

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию

Еще по теме

Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Алексей Панин прошелся по Безрукову
СМИ: Панин с собакой видео без ретуши
Актер Панин набил тату голой бывшей жены