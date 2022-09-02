Алексей Панин считает, что рожей не вышел

Актер Алексей Панин рассказал о съемках. Артист, известный скандальными поступками, не строит иллюзий по поводу собственной внешности и признается, что вряд ли сможет сниматься в серьезных проектах, так как не позволит фактура.Алексей Панин в последнее время часто раздает интервью для Интернет-шоу. Вот и в свежей беседе с одним из блогеров актер признался, что вряд ли ему удастся сняться в серьезном артхаусном фильме, ведь он попросту не впишется в проект. «Я рожей не вышел, хотя не знаю... Может, если бы я был чуть постарше. Мое лицо интеллектом не блещет», — поделился 44-летний Алексей.