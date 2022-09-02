Алла Пугачева будет отмывать свою репутацию

Критик высказался о положении певицы Аллы Пугачевой. Публика встретила вернувшуюся Аллу Пугачеву явно не так, как она ожидала. За время отсутствия певицы в стране многое изменилось, в том числе и отношение к ней. Владимир Соловьев на днях озвучил популярное мнение о том, что своим «побегом» народная звезда перечеркнула все свои прошлые заслуги. Если раньше никто особо не решался негативно высказываться об Алле Борисовне, то после её отъезда за границу другие знаменитости начали давать смелые оценки её поведению. Надежда Бабкина, Ангелина Вовк, Виктория Цыганова и многие другие не упустили шанса раскритиковать Примадонну. Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что Пугачевой предстоит провести большую работу по восстановлению репутации. Он сказал о том, что имя великой артистки за полгода было буквально «втоптано в грязь». Теперь Примадонне надо искать способы реабилитации.«Негоже оставлять ситуацию такой, какая она есть сейчас. Нужно находить антикризисные решения, и я думаю, она это будет сейчас решать», — цитирует критика источник News.ru. Пока что у Пугачевой, кажется, нет четкого плана по возвращению на лидирующие позиции в шоу-бизнесе. Накануне она от бессилия накинулась в Сети на Соловьева. Артистка также заявила, что испытывает острое желание «набить морду» своему обидчику. Но едва ли это поможет 73-летней звезде отмыться от позора. Напомним, что Пугачева сбежала из России в феврале этого года. По её словам, эту поездку она запланировала уже давно и изначально не собиралась навсегда уезжать из дома. Однако её отъезд странным образом совпал с волной эмиграции других звезд: Ренаты Литвиновой, Чулпан Хаматовой и остальных.