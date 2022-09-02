Алла Пугачева отказала в помощи детям
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Алла Пугачева отказала в помощи детям

Алла Пугачева отказала в помощи детям
Певица Алла Пугачева рассказала о своих детях. Артистка сегодня лично проводила дочку и сына в третий класс элитной подмосковной гимназии. На школьный праздник 73-летняя певица пришла без мужа, который находится на заработках за границей. Из-за этого Лиза и Гарри были заметно более грустными и задумчивыми, чем в предыдущие годы. Возле учебного заведения Примадонну ждала встреча с журналистами. Десяток репортеров собрались вместе, чтобы узнать у артистки впечатления от прошедшей школьной линейки. Алла Борисовна пребывала в хорошем настроении, поэтому недолго пообщалась с представителями прессы.
Пугачева рассказала, что у Лизы с Гарри нет проблем с учебой в школе. Они легко усваивают программу, без помощи своих родителей. Алла Борисовна принципиально не помогает им с «домашкой». Это воспитывает в её детях чувство ответственности и самостоятельность. «Я не помогаю! Этому надо приучать с детства», — сказала певица. Во время короткого интервью она поздравила школьников и их родителей с началом еще одного учебного года. «Каждый год это очень волнительно», — цитирует Пугачеву «Пятый канал».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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