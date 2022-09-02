Андрей Малахов стал совладельцем санатория в российской регионе

Вадим Карасев

«Ведомости»: телеведущий Андрей Малахов приобрел 51% долей санатория в Мурманской области

Телеведущий Андрей Малахов приобрел 51 процент долей в ООО «СГК «Изовела», которое владеет одноименным санаторно-гостиничным комплексом в городе Апатиты Мурманской области. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Остальные доли санатория — у генерального директора объекта Ольги Харитоновой и бизнесмена Алексея Минделя. Санаторий, расположенный рядом с горнолыжным курортом Большой Вудъявр в российском регионе, включает в себя два корпуса на 88 номеров.

На территории комплекса, совладельцем которого стал Малахов, есть открытый каток, ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, конференц-зал, банный и массажный комплекс. По данным издания, выручка комплекса по итогам 2021 года составляла 70,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 8,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» заменят на другую программу, съемки уже идут. «Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени», — рассказали коллеги телеведущего.