Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры

Вадим Карасев





Летом прошлого года шутер Splitgate неожиданно «выстрелил» еще в рамках тестирования. Коротко напомним, что разработчики хотели выпустить Splitgate в июле 2021 года, но перенесли релиз на август 2021 года после огромной популярности в рамках бета-теста — тогда они сообщили, что им нужно поработать над серверной частью. Только за время тестов Splitgate опробовали более 10 миллионов игроков, а на конец 2021 года количество игроков перевалило за 15 миллионов, плюс разработчики привлекли более $100 млн на развитие проекта. А первый сезон в Splitgate стартовал только в конце января 2022 года, и разработчики планировали долгосрочную поддержку.

Сегодня авторы Splitgate объявили, что прекращают развитие шутера. По их словам, причина для завершения поддержки — старые системы игры, и они хотят создать «революционный» шутер на Unreal Engine 5:

Мы потратили много времени, пытаясь переработать старый контент и системы, которые изначально были созданы горсткой людей… Команда 1047 Games решила, что для создания игры, которую заслуживают фанаты, нам нужно больше не пытаться модифицировать и использовать существующий продукт — мы прекращаем разработку функций Splitgate. Мы отвлекаемся от итерационных небольших обновлений и идем ва-банк, чтобы сосредоточиться на новой игре во вселенной Splitgate, которая представит революционные, а не эволюционные изменения в нашей игре. Это будет шутер, в нем будет порталы, и он будет построен на Unreal Engine 5. О, и он будет бесплатным.

Напомним, Splitgate — соревновательный шутер в стиле Halo с необычной механикой порталов. Хоть разработчики и прекращают поддержку продукта — серверы игры все еще будут работать, а 15 сентября выпустят новый бесплатный боевой пропуск в качестве благодарности фанатам.