Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры

Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры

Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры


Летом прошлого года шутер Splitgate неожиданно «выстрелил» еще в рамках тестирования. Коротко напомним, что разработчики хотели выпустить Splitgate в июле 2021 года, но перенесли релиз на август 2021 года после огромной популярности в рамках бета-теста — тогда они сообщили, что им нужно поработать над серверной частью. Только за время тестов Splitgate опробовали более 10 миллионов игроков, а на конец 2021 года количество игроков перевалило за 15 миллионов, плюс разработчики привлекли более $100 млн на развитие проекта. А первый сезон в Splitgate стартовал только в конце января 2022 года, и разработчики планировали долгосрочную поддержку.

Сегодня авторы Splitgate объявили, что прекращают развитие шутера. По их словам, причина для завершения поддержки — старые системы игры, и они хотят создать «революционный» шутер на Unreal Engine 5:

Мы потратили много времени, пытаясь переработать старый контент и системы, которые изначально были созданы горсткой людей… Команда 1047 Games решила, что для создания игры, которую заслуживают фанаты, нам нужно больше не пытаться модифицировать и использовать существующий продукт — мы прекращаем разработку функций Splitgate.

Мы отвлекаемся от итерационных небольших обновлений и идем ва-банк, чтобы сосредоточиться на новой игре во вселенной Splitgate, которая представит революционные, а не эволюционные изменения в нашей игре. Это будет шутер, в нем будет порталы, и он будет построен на Unreal Engine 5. О, и он будет бесплатным.

Напомним, Splitgate — соревновательный шутер в стиле Halo с необычной механикой порталов. Хоть разработчики и прекращают поддержку продукта — серверы игры все еще будут работать, а 15 сентября выпустят новый бесплатный боевой пропуск в качестве благодарности фанатам.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox можно опробовать бесплатно
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет баснословные суммы
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет

Топ на сегодня

Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно

Еще по теме

Создатели Splitgate не считают Halo Infinite своим конкурентом
В Splitgate на следующей неделе стартует первый сезон
Первый сезон в Splitgate начнется уже завтра, представлен трейлер
Разработчики Back 4 Blood опубликовали планы пострелизной поддержки