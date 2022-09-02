Бузова рассказала об отношении к критике в свой адрес
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Бузова рассказала об отношении к критике в свой адрес

Бузова рассказала об отношении к критике в свой адресТелеведущая Ольга Бузова заявила, что не расстраивается из-за критики в свой адрес

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как относится к критике в свой адрес. В интервью «Телепрограмме» она ответила на вопрос о том, не расстраивается ли она из-за негативных комментариев.

Бузова заявила, что ее не огорчают нападки недоброжелателей. Как уточнила телеведущая, у нее есть поклонники, которым нужна она и ее творчество.

«Я счастлива, я живу, дышу, я здорова. Я вышла на большую сцену и поняла: что бы ни происходило, мои люди всегда со мной», — высказалась она.

Ранее Бузова сообщила, что не следит за реалити-шоу «Дом-2» после его перезапуска на телеканале «Ю». Телеведущая объяснила нежелание смотреть проект плохими отношениями с экс-коллегами.

Перезапуск «Дома-2» на канале «Ю» состоялся в апреле 2021 года. Обновленный проект стал называться «Дом-2. Новая любовь». Незадолго до этого стало известно, что Бузова отказалась вести программу. Место певицы на проекте занял ее бывший возлюбленный Давид Манукян.

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По материалам: lenta.ru

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