Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая

CEO Binance Чанпэн Чжао раскрыл подробности создания и развития биткоин-биржи. Он отреагировал на дискуссию об использовании конкурентами тезиса о тесной связи платформы с властями Китая, которые те распространяют через СМИ.

В августе аналитик под ником FatMan сообщил, что его доверенные источники подтвердили информацию об организации FTX кампании черного пиара в отношении платформы.

A verified source has confirmed that FTX's PR firm, M Group Communications, has been contracted to release negative media articles about competitor exchange Binance. Hired journalists are given access to a "black book" of anti-Binance contacts & references for research. — FatMan (@FatManTerra) August 24, 2022

В дебаты вмешался директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн. Бывший журналист Washington Post Джейкоб Сильверман поинтересовался у него, кто такая Гуанъин Чэнь?

I have written one story for the Washington Post about Binance. It's the biggest crypto exchange in the world. There's a lot to write about. I am also reporting on FTX and many other crypto industry players.



While I have you here, who's Guangying Chen? — JacobSilverman.shill (@SilvermanJacob) August 25, 2022

В статье Чжао отметил возросшее число клеветнических атак на компанию в последнее время. Он признал, что с этим приходится сталкиваться не только на страницах в СМИ, но и за закрытыми дверями на встречах с политиками.

CEO Binance пояснил, что цель таких кампаний — подорвать доверие к бренду и ослабить привлечение новых партнеров и инвесторов. Сами атаки становятся все более ухищренными, как, например, связанная с CryptoLeaks.

Подобные действия подрывают доверие ко всей индустрии. В самой Binance не намерены отвечать тем же, поскольку фокусируются на строительстве крупнейшей криптобиржи и шире, Web3-компании, заявил он.

По словам Чжао, сотрудники многих компаний имеют схожие профили с преобладанием представителей азиатского происхождения.

«За последние два года по мере активной экспансии в высшем звене менеджмента Binance стали преобладать европейцы и американцы. В целом штат распределен глобально по миру. Но многие продолжают упорно называть платформу „китайской компанией”, не подразумевая ничего хорошего», — посетовал топ-менеджер.

Он отметил вызовы, с которыми ему приходится сталкиваться с учетом взрывного роста индустрии, все еще находящейся в зачаточном состоянии. Среди них увеличение команды и совершенствование системы, чтобы пятилетняя компания работала как устоявшееся учреждение с двухсотлетней историей.

Binance возникла в июле 2017 года, но Чжао еще в 2005 году вместе с двумя американцами, двумя британцами и одним японцем вернулся в Шанхай, где в эти годы создавал различные IT-стартапы.

Чжао считает себя канадцем. После событий на площади Тяньаньмэнь его семья эмигрировала в Канаду, когда ему было всего 12 лет. Далее была учеба в Макгиллском университете и работа в Bloomberg, после чего он решил попробовать себя в предпринимательстве.

CEO Binance вспомнил, что ему, как иностранцу, пришлось заплатить 25% налог при покупке кондоминиума в Шанхае, который он в дальнейшем продал для покупки первой криптовалюты.

«Без налога я мог бы сегодня иметь на 25% больше биткоинов», — порассуждал он.

За два года до Binance Чжао с партнерами основал фирму Bijie Tech, которая предоставляла услугу Exchange-as-a-Service другим биржам (произведения искусства и коллекционные предметы вроде марок, бейсбольных карточек).

По его словам, бизнес шел хорошо, но спустя два года власти Китая запретили деятельность их клиентов.

14 июля 2017 года Чжао вместе с выходцами из Bijie Tech решил основать биткоин-биржу. Это произошло в момент медвежьего рынка, возникшего в результате репрессий участников индустрии регуляторами Японии и Южной Кореи.

4 сентября того же года Коммунистическая партия потребовала закрытия криптовалютных платформ. В результате CEO Binance и команда были вынуждены покинуть Китай.

В самом начале сотрудники работали в удаленном формате, но все это время вопрос об открытии головного офиса не исчезал из повестки дня. Пандемия COVID-19 фактически закрепила сложившуюся модель. Чжао подчеркнул, что даже у получившей листинг на Nasdaq Coinbase нет штаб-квартиры.

Упомянутую ранее Гуанъин Чэнь Чжао пригласил в Bijie Tech на работу в качестве законного представителя компании. Он назвал это «обычной практикой» для работающих в Шанхае иностранцев вроде него из-за законодательных ограничений.

Чэнь, как Чжао и команда Binance, была вынуждена покинуть страну. Статус законного представителя стал почвой для теорий заговора, что именно она является владельцем Bijie Tech и Binance, что не соответствует действительности.

Чэнь пришлось столкнуться с нападками СМИ, в том числе китайских, и хейтеров в соцсетях, в результате переехать в одну из европейских стран для «более спокойной жизни с семьей». Чжао выразил сожаление, что ей приходится с этим сталкиваться до сих пор.

По словам CEO Binance, Чэнь в настоящее время руководит административной и клиринговой командой организации. Чжао подчеркнул, что она на владеет платформой и не является секретным агентом китайского правительства.

Топ-менеджер подчеркнул, что также и Binance нельзя называть «китайской компанией».

«Binance никогда не были инкорпорированы в Поднебесной. Мы также не работаем как китайская компания в культурном плане. У нас есть филиалы во многих странах, включая Францию, Испанию, Италию, ОАЭ и Бахрейн (и это лишь некоторые из них). У нас нет никаких юридических лиц в Китае, и мы не планируем их открывать», — пояснил он.

Чжао посетовал, что из-за статуса этнического китайца и наличия в штате выходцев из Поднебесной Binance является легкой мишенью для СМИ и даже политиков, которые «ненавидят нашу отрасль».

«Я гражданин Канады, и точка. Мое происхождение или эмиграция из Китая не должны быть алой буквой, которую нужно носить всю оставшуюся жизнь. Это не дает свободы высказывать клевету, выдвигать ложные претензии или подвергать сомнению чью-либо лояльность своей стране», — заключил Чжао.

Напомним, на днях Reuters сообщило, что власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег.

В июле Чжао подал судебный иск против издания Bloomberg Businessweek, обвинив его в клевете.

Двумя годами ранее биткоин-биржа предъявила схожие обвинения к Forbes.

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