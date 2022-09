Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая

CEO Binance Чанпэн Чжао раскрыл подробности создания и развития биткоин-биржи. Он отреагировал на дискуссию об использовании конкурентами тезиса о тесной связи платформы с властями Китая, которые те распространяют через СМИ.

В августе аналитик под ником FatMan сообщил, что его доверенные источники подтвердили информацию об организации FTX кампании черного пиара в отношении платформы.

A verified source has confirmed that FTX's PR firm, M Group Communications, has been contracted to release negative media articles about competitor exchange Binance. Hired journalists are given access to a "black book" of anti-Binance contacts & references for research.

В дебаты вмешался директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн. Бывший журналист Washington Post Джейкоб Сильверман поинтересовался у него, кто такая Гуанъин Чэнь?

I have written one story for the Washington Post about Binance. It's the biggest crypto exchange in the world. There's a lot to write about. I am also reporting on FTX and many other crypto industry players.



While I have you here, who's Guangying Chen?