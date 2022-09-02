Чего больше всего стоит опасаться Близнецам

Вадим Карасев

Близнецы — люди, которые часто не боятся вообще ничего. В большинстве случаев это дает им некоторое преимущество, но бывает и так, что, наоборот, это мешает достигать успеха. Астрологи рассказали, какие эмоции, люди и события отпугивают от Близнецов счастье.

Ранее мы уже рассказывали о том, чего стоит опасаться больше всего Тельцам и Овнам. Настало время узнать, что нужно обходить стороной Близнецам. Забегая немного наперед, стоит отметить, что им точно есть чего опасаться.

Чрезмерная открытость

В общении с окружающими Близнецы нередко говорят больше, чем им следует. Они могут раскрывать какие-то свои тайны или совершенно случайно говорить о чужих секретах. Как бы то ни было, излишняя открытость и болтливость может сыграть с Близнецами злую шутку. Их либо перестанут уважать, либо они потеряют пару-тройку друзей. Доверие утрачивать нельзя.

Игнорирование ошибок

Близнецы не любят учиться на своих ошибках. Точнее, они их попросту не замечают. Каждый раз, когда в их жизни происходит что-то нехорошее, им нужно анализировать свое поведение, пытаться сделать все возможное, чтобы извлечь из происходящего уроки. Обратного стоит избегать всеми способами, поскольку неприятные ситуации могут повторяться из раза в раз.

Бесцельное общение со всеми подряд

Близнецы любят поболтать, развлечься и получить удовольствие от совместного времяпрепровождения. Это хороший способ отдохнуть от дел и работы, но важно помнить, что среди окружающих людей может быть много неприятных личностей, которые постоянно ищут возможность взять от другого человека как можно больше, но ничего не дать взамен. Близнецы редко запоминают таких людей, хотя им бы стоит начать это делать. Также важно общаться преимущественно с проверенными друзьями и товарищами, а не распылять свое время и энергию на кого попало.

Переутомление

Близнецы должны бояться слишком большой усталости как огня. Дело в том, восстановление сил у них происходит быстро, но только в том случае, если энергия была потрачена в течении дня не полностью. Отдавать всех себя без остатка работе точно не стоит, потому что в состоянии полного бессилия и Близнецам нужно больше времени на восстановление, нежели представителям других Знаков Зодиака. Когда Близнецы выжаты, словно лимон, их жизнь быстро становится похожей на кошмар.

Чрезмерная самоуверенность

Близнецам свойственно терять связь с реальностью, когда они слишком сильно начинают верить в свои силы. Между здоровой и завышенной самооценкой имеется большая разница. Особенно это касается Близнецов, которые в состоянии чрезмерной самоуверенности могут начать допускать очень досадные и опасные ошибки, принимать необдуманные решения.