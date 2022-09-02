Чтобы не навредить и получить полезные рекомендации: о чем нельзя спрашивать у карт Таро

К картам Таро можно обратиться по любому вопросу и по разным ситуациям, они всегда помогут в них разобраться. Однако не всегда ответ карт может быть точным. Такое бывает, если задача была неправильно изложена. Кроме того, есть те вопросы, по которым не стоит обращаться к картам, в противном случае это может негативно сказаться на вашей жизни и жизни окружающих вас людей. Узнайте, о чем нельзя спрашивать у карт Таро, чтобы никому не навредить.

О чем нельзя спрашивать у карт Таро

Здесь собраны одиннадцать вопросов, которые лучше картам не задавать, чтобы не накликать на себя беду. Стоит помнить, что задавая вопрос, стоит ориентироваться на суть его содержания, тогда вы сможете получить ответ, который поможет вам в осуществлении деятельности.

Разведется ли мой любовник со своей женой

Если вопрос касается жизни других людей, а не вас, это затрагивает конфиденциальность и точность. Так делать нельзя. Во-первых, вы без разрешения карт влезаете в чужую жизнь, во-вторых, ответ будет неточным, так как расклад будет проводиться именно с вашей стороны, а не стороны самой ситуации.

Получу ли я выигрыш в азартных играх

Стоит помнить, что в случае с азартными играми надеяться можно только на свою удачу. Помочь разобраться в этом вопросе карты Таро никак не могут.

Есть ли у бывшего ненависть ко мне

Картам Таро ни в коем случае нельзя задавать вопросы в негативном ключе. Слово «ненавидит» имеет мощную силу, а применяя его в своем вопросе, вы обвиняете другого человека в том, что он льет на вас весь свой негатив.

Даже если ответ будет положительным, это не поможет вам разобраться в ситуации, и только лишит вас сил. А чтобы лучше разобраться в вопросе, задайте его так: «Какие действия мне предпринять, чтобы улучшить отношения с таким-то человеком?» или «Что мне стоит изменить в себе, чтобы наладить связь с другими?».

Сколько мне осталось жить

Такого рода вопросы нельзя задавать, так как, во-первых, они имеют негативный характер, во-вторых, карты Таро созданы для того, чтобы помочь людям разобраться в конкретном вопросе и получить определенные рекомендации. В случае с вопросом «Сколько я проживу?», никакого «руководства» быть не может.

Как зовут моего суженого

У Таро нет возможности называть какие-то имена. С их помощью, конечно, можно определить тип человека, который вам идеально подходит, но указать на кого-то одного из миллиардов живущих людей на Земле невозможно.

Беременна ли я

Чтобы узнать, состоите ли вы в интересном положении, лучше воспользоваться аптечным тестом. Карты Таро, конечно, могут высветить этот вопрос, но это никак не является причиной отказа похода к врачу. Помните, что с вопросами, связанными со здоровьем, нужно обращаться к квалифицированным специалистам.

Излечится ли такой-то человек от заболевания

Заболевания и недуги другого человека — это тот фактор, на который вы не можете повлиять. Поэтому не советуйтесь с картами по этому поводу, а определите, чем конкретно вы можете помочь и как поддержать человека в трудную минуту. То же самое касается и вашего здоровья.

Должен ли я принимать это предложение

Или вопрос типа «Стоит ли мне…». Помните, что за вашу жизнь и ваше будущее вы сами несете ответственность, а вот перекладывать ее на карты не стоит. Чтобы получить совет от карт, вопрос нужно перефразировать: “Какие могут быть последствия от моего выбора” или “Чего мне ожидать от моего решения”.

Неоднозначные или общие вопросы

Если картам задавать вопрос без конкретики, то и ответ можно получить точно такой же – расплывчатый. Понять и получить полезные рекомендации в этом случае будет очень сложно. Чтобы получить конкретный ответ – задавайте вопрос более подробно.

Когда я выйду замуж

Карты не смогут ответить правильно на ваш вопрос, так как ответ будет складываться именно на момент, когда вы его задаете. Поэтому фразу стоит видоизменить, задать его так: «Какое будущее моих отношений с таким-то человеком?».

Успешным ли будет судебный процесс

Это снова тот фактор, на который вы не можете повлиять. Все будет зависеть от решения судьи, который рассматривает ваше дело. Подходящий вопрос картам должен в этом случае звучать так: “Что я могу сделать, чтобы повысить свои шансы на выигрыш в судебном процессе”. Стоит также помнить, что карты не дают юридические консультации, поэтому лучше обратиться к квалифицированному специалисту.