Даня Милохин рассказал, как сильно сократились просмотры его роликов в TikTok после ограничений.

Введение санкций коснулось не только торговых марок, но и социальных сетей. Так, гражданам России ограничили показы из других стран в сети TikTok. Это сильно ударило по блогерам, которые делали свой контент только для этой сети. В числе таких оказался и Даня Милохин.





В недавнем интервью Насте Ивлеевой молодой блогер рассказал, насколько сильно по просмотрам ударили ограничения. Даня поделился, что теперь каждое видео набирает около 1 млн. просмотров. Это в три раза меньше, чем было раньше. Милохин даже ездил в Казахстан, чтобы продолжать выпускать ролики, но и это не сильно спасло.

Несмотря на сильное падение, молодой блогер уверен, что скоро ситуация изменится к лучшему, и все ограничения будут сняты.

«Главное, что смотрят. Появляются английские комментарии, вижу, что из Германии чуваки смотрят, начинается уже другой уровень как будто. И я понимаю, что, скорее всего, TikTok откроют — 100 процентов. Нужно просто продолжать снимать», – рассказал Милохин в интервью.





Сразу после введения ограничений, блогер сильно переживал из-за падения просмотров. Чтобы не изводить себя, Милохин переключился на другие сферы деятельности: он проводит стримы, участвует в развлекательных проектах, занимается в спортзале.