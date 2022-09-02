Депутаты новой волны вспомнили школьные годы и рассказали о господдержке образования
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Депутаты новой волны вспомнили школьные годы и рассказали о господдержке образования

Депутаты новой волны вспомнили школьные годы и рассказали о господдержке образования

В День знаний депутаты новой волны поделились воспоминаниями из школьной и студенческой жизни, а также рассказали о мерах господдержки системы образования.

Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова убеждена, что 1 сентября — старт не только для детей, но и для взрослых. Она напомнила своим подписчикам, что учиться новому важно всю жизнь, сама  она придерживается именно такого подхода.


Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что в 2022 году из российского законодательства исключили понятие "образовательная услуга" и снизили объем бюрократической нагрузки на учителей. Среди других актуальных мер поддержки системы образования он привел в пример бесплатное обеспечение горячим питанием учеников младших классов и гарантированное право обучаться в одной школе для детей из одной семьи. Кроме того, по словам депутата, в этом году было отремонтировано более тысячи школ, а общеобразовательные учреждения по всей стране получили более четырех тыс. новых школьных автобусов.

"В этот день хочу поздравить всех школьников и студентов с Днем знаний! Верьте в себя, тянитесь к знаниям, и все, и даже больше, обязательно получится!", — написала в соцсетях заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Депутат рассказала, что в школе училась на "отлично" и всегда верила, что усердная и честная работа будет оценена по заслугам.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов напомнил россиянам о ценности знаний.

"Знания и образованность имеют ключевое значение в современной среде, никаким "загугливанием" не заместить системных знаний об окружающем мире и обществе. Именно знания и уровень образования формируют взгляды людей и определяют их поведение на всю жизнь", — уверен депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова подарила своим подписчикам праздничную видеооткрытку. 

"Первое сентября — день, который открывает новые возможности для развития, идей, роста. Я бы хотела пожелать ребятам в новом учебном году открытий, успехов в учебе, и чтобы были поводы для радости", — сказала она.


Депутат высоко оценила труд педагогов и пожелала им всегда находить вдохновение и силы для продуктивной работы.

Формат видеооткрытки для поздравления подписчиков выбрала и заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

"Новый учебный год — это как новый этап в жизни. Получая новые знания, мы ставим новые цели и движемся к ним. Желаю, чтобы учебный год запомнился яркими событиями и долгожданными результатами. Удачи, успехов, верьте в себя, и все обязательно получится!", — сказала депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева отметила, что дети — будущее России. И призвала "стоять монолитной стеной за малышей, что весело шлепают по лужам по дороге в школу".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич рассказал о готовности Донбасса и освобожденных территорий Украины к 1 сентября. "Традиционная акция ЕР "Собери ребенка в школу" в этом году — с акцентом на ЛДНР и освобожденные территории. Общими усилиями и благодаря такой помощи удалось подготовить к школе более 200 тысяч детей в регионах и на Донбассе. В Херсонской области рюкзаками и наборами первоклассников обеспечим порядка 5000 детей", — сообщил депутат.

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По материалам: uposters.ru

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