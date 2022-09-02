Девушка оригинально отомстила сестре мужа за отказ платить в ресторанах

Вадим Карасев

Reddit: девушка принесла в ресторан кошелек золовки, чтобы она оплатила свою часть счета

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила сестре мужа, которая постоянно отказывалась оплачивать счет в заведениях. Она рассказала, что принесла в ресторан кошелек родственницы и отдала его девушке, когда та в очередной раз заявила, что случайно забыла бумажник дома.

«Сестра моего мужа Эми часто приезжает к нам в гости из другого города и останавливается у нас. Она всегда ходит только в дорогие рестораны», — написала автора поста. По ее словам, золовка всегда оставляет дома кошелек, чтобы не оплачивать свою часть счета в заведениях, и говорит, что забывает его. «Она считает, что я должна платить за всех, потому что хорошо зарабатываю», — отметила девушка.

Героиня истории рассказала, что недавно сестра ее мужа забронировала столик в дорогом ресторане, после чего рассказчица ясно дала понять, что не будет оплачивать счет в этот раз. «Когда мы собирались выезжать, я сделала вид, что забыла что-то, вернулась домой и взяла с собой ее кошелек», — призналась она.

По словам девушки, в ресторане она попросила отдельные счета, но ее золовка снова попросила один счет и сослалась на то, что снова забыла кошелек. «Я потянулась к сумочке и сказала: "Этот кошелек?" Она была в ярости», — заключила героиня истории.

В комментариях под постом многие отметили, что, согласно правилам этикета, золовка рассказчицы должна была самостоятельно оплачивать счет, так как она бронировала столик в ресторане и пригласила всех. Многие также признались, что поступили бы так же на месте автора.

