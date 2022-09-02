Девушка Тимати похвасталась своей грудью

Рэпер Тимати коротает время с шикарной молодой девушкой. Девятнадцатилетняя возлюбленная Тимати Валентина Иванова любит яркие наряда. Так, для очередной съемки модель примерила темные брюки и блестящую прозрачную кофту, соблазнительно демонстрирующую ее пышную грудь. Девушка покрутилась у зеркала, плавно двигая бедрами.Напомним, Тимати и Валентина встречаются более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, познакомив молодую избранницу с мамой Симоной и друзьями. Также артист несколько раз свозил модель в роскошные путешествия. Несмотря на это, по Сети продолжают ходить слухи, будто роман является фиктивным. Поговаривают, что таким образом Тимати пиарит Иванову.