Девушка Тимати похвасталась своей грудью
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Девушка Тимати похвасталась своей грудью

Девушка Тимати похвасталась своей грудью
Рэпер Тимати коротает время с шикарной молодой девушкой. Девятнадцатилетняя возлюбленная Тимати Валентина Иванова любит яркие наряда. Так, для очередной съемки модель примерила темные брюки и блестящую прозрачную кофту, соблазнительно демонстрирующую ее пышную грудь. Девушка покрутилась у зеркала, плавно двигая бедрами.
Напомним, Тимати и Валентина встречаются более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, познакомив молодую избранницу с мамой Симоной и друзьями. Также артист несколько раз свозил модель в роскошные путешествия. Несмотря на это, по Сети продолжают ходить слухи, будто роман является фиктивным. Поговаривают, что таким образом Тимати пиарит Иванову.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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