Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе

Музыкант Дмитрий Маликов с женой и дочерью Стефанией отвели 4-летнего сына Марка в подготовительный класс. Дмитрий Маликов с женой Еленой проводили сына Марка в подготовительный класс элитной школы. Накануне, в День знаний, семейство в полном составе отправилось на линейку — по-видимому, чтобы все в очередной раз убедились, что браку Маликовых ничего не угрожает. Музыкант поделился фото с мероприятия. Кстати, жена Дмитрия на опубликованном с праздника снимке выглядит так молодо, что её по ошибке можно принять за ровесницу её дочки. На фото счастливые супруги позируют вместе со своими детьми — Стефанией и Марком.«Только Стефанию отвели в первый класс, а уже и институт закончила, а Марка сегодня ведем в подготовительный!» — написал певец в соцсетях. Дмитрий также поделился архивным кадром, на котором они с женой провожают в первый класс свою дочь Стефанию. Сейчас девушка уже окончила МГИМО и занимается модельным бизнесом.Напомним, не так давно таблоиды запустили слух о том, что 52-летний музыкант якобы готовится к разводу. Об этом начали говорить в свете переезда музыканта в новый дом. Однако, как выяснилось, как раз супруга певца и настояла на покупке новой недвижимости. Ей просто захотелось переехать в более просторный особняк. «Дмитрий остро реагирует на слухи о разводе и считает, что их распускают недоброжелатели», — пишет «Пятый канал».