Дочка Валерия Меладзе пошла под венец

Дочь певца Валерия Меладзе, Софико выскочила замуж. В мае девушка объявила о помолвке, а сегодня, в первый день осени, вышла замуж. Избранником звездной наследницы стал Савва Байбаков. В соцсетях появились первые кадры с торжества. Фото из загса опубликовала сестра Софико Арина. На фото 23-летняя невеста предстала в платье с завязкой вокруг шеи. Образ девушка дополнила жемчужными серьгами, крестиком и босоножками на высоком каблуке. Жених появился в классическом черном костюме. Похоже, праздник проходит в семейном кругу. Если Валерий Шотаевич радостную новость не комментирует, то пользователи Сети вовсю поздравляют Софико с замужеством. «Счастья молодым!»; «Какая крутая новость! Пусть семейная жизнь будет легкой и веселой», — пишут подписчики.Присутствовали ли на церемонии Меладзе и Альбина Джанабаева — непонятно. Не секрет, что мама невесты в плохих отношениях с экс-мужем и певицей. О возлюбленном Софико ничего неизвестно, кроме имени и фамилии. Как ранее отмечала звездная наследница, избранник совсем непубличный человек — у Саввы Байбакова даже соцсети закрыты. Сама невеста также не любит общаться с прессой, так как боится неудобных вопросов. Зато бывшая супруга Меладзе не прочь подкинуть масла в огонь, Ирина Малухина не раз высказывалась за детей. «Девочки познакомились с братом, сыном Валеры. Я видела, что для него это больная тема, что ему это нужно. Именно поэтому мы сели и поговорили. Так что с братом дочки общаются, а с Альбиной — нет. Для девочек это закрытая тема, табу», — как-то говорила мама Софико.