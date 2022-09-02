Долю Shell в российском предприятии захотела приобрести малоизвестная компания
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Долю Shell в российском предприятии захотела приобрести малоизвестная компания

Долю Shell в российском предприятии захотела приобрести малоизвестная компания«Ъ»: долю Shell в СП с «Газпром нефтью» захотела приобрести малоизвестная Wellnord

Малоизвестная на рынке судоходная компания Wellnord захотела приобрести 50-процентную долю Shell в совместном предприятии (СП) с «Газпром нефтью» — Salym Petroleum Development (SPD), выяснил «Коммерсант». По словам источников издания, компания предлагает за сделку 150 миллионов евро.

Бенефициары Wellnord неизвестны, однако собеседники издания сообщили, что компания является структурой с российско-венгерским участием. Долю Shell могла бы выкупить «Газпром нефть», у которой есть на это преимущественное право, однако такая сделка запрещена европейскими санкциями против компании.

При этом Венгрия, которая входит в Евросоюз (ЕС), несмотря на санкции, поддерживает отношения с Россией. Акционеры Wellnord могут быть близки к российским игрокам нефтегазового сектора, в том числе и к «Газпром нефти», отметил независимый эксперт Дмитрий Касаткин. Сделка с венгерско-российской компанией может стать лазейкой для привлечения новых инвестиций.

Shell пыталась продать свои активы в SPD, ими заинтересовалось несколько игроков, но победитель тендера так и не был объявлен. Сделка обсуждалась с российскими властями, «которые в условиях санкций заинтересованы в демонстрации интереса иностранных инвесторов к российским активам», рассказал источник. «Газпром нефть», Wellnord, Shell и ФАС не дали комментариев.

Один из источников рассказал, что Shell, скорее всего, не согласится на непрозрачную сделку. Хотя продажа актива может состояться, если британская компания откажется от доли в новом юрлице, как это произошло с проектом «Сахалин-2».

В середине августа «Газпром нефть» предъявила судебный иск к Shell с требованием перевести SPD в российскую юрисдикцию. В конце месяца иск был удовлетворен, а доля британской компании должна перейти в новое ООО «Салым Петролеум Девелопмент», которое зарегистрировали по решению суда. Кроме того, суд приостановил права компании в SPD до 31 декабря 2023.

В феврале Shell начала выходить из всех российских проектов, осудив ввод российских войск на территорию Украины.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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