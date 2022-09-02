Екатерина Климова вместе с Гелой Месхи проводили дочь в первый класс

Актриса Екатерина Климова после долгого перерыва опубликовала фото экс-супруга. Екатерина Климова и Гела Месхи вместе проводили дочь Беллу в первый класс элитной московской школы. Звездные родители отдали 6-летнюю Беллу в то же учебное заведение, где учатся сыновья актрисы от брака с Игорем Петренко — Матвей и Корней.«В этом году мы ждали с нетерпением первый день осени! У нас в семье первоклашка, да и мы все очень соскучились по нашей любимой @lomon_school 🫶», написала в телеграме Екатерина. Климова нарядила первоклашку в стильный образ «француженки». Модный берет и тренч сделали Беллу звездой торжественного мероприятия. Екатерина опубликовала серию фото с дочкой и рассказала о том, как прошел ответственный день.«1 сентября — всегда новый этап в жизни и детей, и родителей, и педагогов. Пусть все надежды оправдаются, планы реализуются и каждый получит чувство удовлетворения от того, что произойдёт в новом учебном году. Всем пятёрок, да побольше, самых круглых!»— пожелала Климова ученикам.В подборке снимков с 1 сентября, которой поделилась актриса, нашлось и фото её бывшего мужа. Екатерина сделала трогательный портрет экс-супруга с невыспавшейся из-за раннего подъема дочкой. Любопытно, что новое фото Месхи появилось в микроблоге артистки вскоре после того, как СМИ написали о возможном воссоединении пары.Ранее некий знакомый пары сообщил журналистам, что Климова возобновила роман с отцом своего младшего ребенка. Актриса подтверждала, что её отношения с Месхи во время пандемии действительно изменились в лучшую сторону. Однако официально о возвращении к бывшему мужу или подготовке к повторной свадьбе она не объявляла.