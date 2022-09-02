Game Pass Friends & Family — подтверждено название и цены на подписку
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Game Pass Friends & Family — подтверждено название и цены на подписку

Game Pass Friends & Family — подтверждено название и цены на подписку


Microsoft в августе этого года начала тестировать в двух регионах, Колумбии и Ирландии, «семейную» подписку Game Pass среди инсайдеров. Теперь же подписка готовится к релизу в этих двух регионах, игроки обратили внимание на официально оформленные страницы на сайте Xbox. На этих страницах подтверждается, что теперь официальное название «семейной» подписки — это Game Pass Friends & Family.


Что касается стоимости нового типа подписки Game Pass Friends & Family для игроков, за 1 месяц придется заплатить:



В Ирландии — 21,99 евро.



В Колумбии — 49 990 колумбийских песо.

Цены на подписку в других регионах пока не называются.

Напомним, с подпиской Game Pass Friends & Family доступ к сервису Game Pass Ultimate одновременно могут получить до 5 человек на своих аккаунтах. Но важно помнить, что семейная подписка Game Pass накладывает ряд ограничений.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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