Game Pass Friends & Family — подтверждено название и цены на подписку

Вадим Карасев





Microsoft в августе этого года начала тестировать в двух регионах, Колумбии и Ирландии, «семейную» подписку Game Pass среди инсайдеров. Теперь же подписка готовится к релизу в этих двух регионах, игроки обратили внимание на официально оформленные страницы на сайте Xbox. На этих страницах подтверждается, что теперь официальное название «семейной» подписки — это Game Pass Friends & Family.





Что касается стоимости нового типа подписки Game Pass Friends & Family для игроков, за 1 месяц придется заплатить:

В Ирландии — 21,99 евро.В Колумбии — 49 990 колумбийских песо.

Цены на подписку в других регионах пока не называются.

Напомним, с подпиской Game Pass Friends & Family доступ к сервису Game Pass Ultimate одновременно могут получить до 5 человек на своих аккаунтах. Но важно помнить, что семейная подписка Game Pass накладывает ряд ограничений.