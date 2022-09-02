Геймплей Biomutant с Xbox Series X и Xbox Series S — игра получит обновление 6 сентября

Вадим Карасев





В июле стало известно от издательства THQ Nordic, что игра Biomutant получит обновление до консолей нового поколения: Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Дата выхода обновления — 6 сентября, игроки на консолях Xbox One получат его бесплатно. Сегодня разработчики поделились подробностями о режимах работы игры на новых консолях и показали геймплей.

Xbox Series X:

4K (с динамическим разрешением) со стабильными 30 кадрами в секунду.1440p (с динамическим разрешением) со стабильными 60 кадрами в секунду.4K (с динамическим разрешением) со скоростью до 60 кадров в секунду.

Геймплей с Xbox Series X:

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Xbox Series S:

1440p (с динамическим разрешением) со стабильными 30 кадрами в секунду.1080p (с динамическим разрешением) со стабильными 60 кадрами в секунду.1440p (с динамическим разрешением) со скоростью до 60 кадров в секунду.

Геймплей с Xbox Series S:

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