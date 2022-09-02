Геймплей Biomutant с Xbox Series X и Xbox Series S — игра получит обновление 6 сентября
Сегодня, 16:55 Вадим Карасев
В июле стало известно от издательства THQ Nordic, что игра Biomutant получит обновление до консолей нового поколения: Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Дата выхода обновления — 6 сентября, игроки на консолях Xbox One получат его бесплатно. Сегодня разработчики поделились подробностями о режимах работы игры на новых консолях и показали геймплей.
Xbox Series X:
Режим качества: 4K (с динамическим разрешением) со стабильными 30 кадрами в секунду.
Режим производительности: 1440p (с динамическим разрешением) со стабильными 60 кадрами в секунду.
Непревзойденное качество: 4K (с динамическим разрешением) со скоростью до 60 кадров в секунду.
Геймплей с Xbox Series X:
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Xbox Series S:
Режим качества: 1440p (с динамическим разрешением) со стабильными 30 кадрами в секунду.
Режим производительности: 1080p (с динамическим разрешением) со стабильными 60 кадрами в секунду.
Непревзойденное качество: 1440p (с динамическим разрешением) со скоростью до 60 кадров в секунду.
Геймплей с Xbox Series S:
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По материалам: newxboxone