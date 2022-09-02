Глава ДНР Пушилин на "Знании" рассказал о будущем русской молодежи на Донбассе

Вадим Карасев

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин открыл заключительный день Просветительского марафона Российского общества "Знание" 2 сентября в рамках трека "Знание. Мы вместе", который проходил в ЛНР с 31 августа по 2 сентября.

Пушилин ответил на вопросы о будущем, которые волнуют молодежь, живущую в Донбассе, и рассказал о перспективах развития республики.

Участники дискуссии — старшеклассники и студенты, а также педагоги — поинтересовались у главы ДНР, какие специалисты потребуются республике, на что нужно обратить особое внимание.

"Точно потребуется много инженеров, программистов и юристов. Но это в самом первом приближении. С учетом тех процессов, которые нам предстоит реализовать в ближайшее время, список профессий, в которых будет нуждаться республика, очень широк. Если говорить о выборе профессии, то рекомендовал бы вам обратиться к себе, попробовать понять, чем хочется заниматься именно вам. Важно, чтобы выбранная вами работа была в удовольствие. Важно выбирать профессию не потому, что она модная, а потому, что вы хотите заниматься именно этим, видите перспективу развития в выбранной вами отрасли", - ответил Пушилин.

Молодые люди, многие из которых связаны с шахтерскими династиями Донбасса, поинтересовались перспективами восстановления угольной отрасли, предприятий, которые подвергались обстрелу и сейчас не работают. Пушилин признал, что угольная отрасль ДНР в последние годы переживала непростой период.

"Кто-то уже думал, что эпоха угля закончилась. Западные страны окунулись в зеленую энергетику и навязывали ее остальным. А сейчас они вынуждены расконсервировать угольные шахты. За восемь лет мы прошли много сложных этапов, когда не могли реализовать свой уголь по адекватной цене, когда сталкивались с тем, что его признавали токсичным из-за введенных против республики санкций, из-за вредительства, которое мы видели со стороны Украины, обстрела наших шахт. Еще одна серьезная проблема — нехватка кадров, так как многие шахтеры сейчас освобождают наши территории с оружием в руках", - рассказал глава ДНР.

При этом он сообщил, что и ДНР, и ЛНР при поддержке России сейчас выстраивают долгосрочные программы, которые позволят создать полные циклы добычи и реализации угля в новых реалиях. Речь идет как об энергетическом угле для ТЭЦ, так и о коксующихся марках угля для металлургии.

"Мы работаем над тем, чтобы наши металлургические предприятия по более выгодному логистическому плечу получали сырье высокого качества через наши коксохимические мощности. Данные программы позволят вернуть забытый престиж шахтерскому труду. Работы немало, она сложная, так как нужна модернизация оборудования, но я уверен, что мы справимся", - подчеркнул Пушилин.

Не менее важной участники дискуссии посчитали тему предстоящего референдума. По словам Пушилина, Донбасс вскоре присоединится к России — вернется домой.

Резюмируя обсуждение, глава ДНР прокомментировал, каким он видит будущее Донбасса через десять лет.

«Прежде всего это продвижение нашего культурного наследия. У Донбасса есть достопримечательности, которые мы можем показать нашим гостям. Например, мемориальный комплекс "Саур-Могила". Он был разрушен и сейчас восстанавливается благодаря России, ее бережному отношению к истории. Сейчас остались последние штрихи, и мы сможем увидеть восставленный комплекс. Еще одно направление сотрудничества — это наша наука и образование. У нас большое количество вузов, которые еще до старта процесса признания республики получили аккредитацию в РФ. У нас хорошая научная база, и мы можем консолидировать свои усилия с российской наукой для решения самых сложных задач», - уверен глава ДНР.