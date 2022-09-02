Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи

Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи
36-летняя певица и актриса Глюкоза не смогла побывать на линейках обеих дочерей. Артистка отметила День знаний. Наталья Ионова, более известная, как Глюкоза, проводила на линейку 15-летнюю Лидию и 10-летнюю Веру. Исполнительница хита «Невеста» отправила старшую дочь в девятый класс, а младшую – в пятый. Наталья появилась на школьной линейке у Веры. Звездная мать обнародовала совместные кадры. «Признаюсь честно, стояла и немного растрогалась, что уже такие взрослые дочки у меня. Поздравляю вас с Днём знаний, сил вам и терпения», — отметила Наталья.
Бывшая подопечная Макса Фадеева объяснила, почему рядом с ней не было старшей дочери. Артистка обнародовала архивные кадр с Лидией. «В этом году не удалось сделать традиционное фото всем вместе — линейки в разное время… Суперсуматошное первое сентября. Первую дочь я проводила, а вот старшую – не успела. Уже еду работать», — отметила Наталья. Ионова собирала старшую дочь в школу по видеосвязи. Лидия предпочла расслабленный образ вместо школьной формы. Школьница облачилась в серое худи и надела яркую шляпку. Актриса фильма «Бабушка легкого поведения» послала дочери воздушный поцелуй. «Проводила и старшую», — отчиталась Наталья.
# Шоу-бизнес Глюкоза, певица Наталья Чистякова, Ионова
По материалам: z-aya

Последние новости

В Halo: The Master Chief Collection на следующей неделе появятся микротранзакции, спустя 8 лет после релиза игры
В Halo: The Master Chief Collection на следующей неделе появятся
Наталья Подольская запечатлела Пресняковых на школьной линейке сына - первоклашки
Наталья Подольская запечатлела Пресняковых на школьной линейке сына -
Певица Ханна рассекретила свою очередную беременность
Певица Ханна рассекретила свою очередную беременность
Девушка Тимати похвасталась своей грудью
Девушка Тимати похвасталась своей грудью
Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи
Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи
Надежда Бабкина сама отвела младшую внучку в первый класс
Надежда Бабкина сама отвела младшую внучку в первый класс
Администрацию Байдена уличили в цензуре соцсетей
Администрацию Байдена уличили в цензуре соцсетей
Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя
Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя
По мнению Кадони, между Безусом и горной проскочила искра
По мнению Кадони, между Безусом и горной проскочила искра
В Центробанке заявили об изменении сущности валютных счетов россиян
В Центробанке заявили об изменении сущности валютных счетов россиян
Как изменились звездные кинопары из известных фильмов (12 фото)
Как изменились звездные кинопары из известных фильмов (12 фото)
Даня Милохин рассказал, как сильно сократились просмотры его роликов в TikTok после ограничений.
Даня Милохин рассказал, как сильно сократились просмотры его роликов

Топ на сегодня

На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте позитивный настрой
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"

Еще по теме

Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери
Дочь Веры Брежневой расплакалась в первый день в школе
Новости шоу бизнеса:Глюкоза ошеломила поклонников, показав оголенные ноги
Глюкоза в смелом купальнике попыталась затмить невестку Бондарчука (фото)