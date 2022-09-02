Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи

36-летняя певица и актриса Глюкоза не смогла побывать на линейках обеих дочерей. Артистка отметила День знаний. Наталья Ионова, более известная, как Глюкоза, проводила на линейку 15-летнюю Лидию и 10-летнюю Веру. Исполнительница хита «Невеста» отправила старшую дочь в девятый класс, а младшую – в пятый. Наталья появилась на школьной линейке у Веры. Звездная мать обнародовала совместные кадры. «Признаюсь честно, стояла и немного растрогалась, что уже такие взрослые дочки у меня. Поздравляю вас с Днём знаний, сил вам и терпения», — отметила Наталья.Бывшая подопечная Макса Фадеева объяснила, почему рядом с ней не было старшей дочери. Артистка обнародовала архивные кадр с Лидией. «В этом году не удалось сделать традиционное фото всем вместе — линейки в разное время… Суперсуматошное первое сентября. Первую дочь я проводила, а вот старшую – не успела. Уже еду работать», — отметила Наталья. Ионова собирала старшую дочь в школу по видеосвязи. Лидия предпочла расслабленный образ вместо школьной формы. Школьница облачилась в серое худи и надела яркую шляпку. Актриса фильма «Бабушка легкого поведения» послала дочери воздушный поцелуй. «Проводила и старшую», — отчиталась Наталья.