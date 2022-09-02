«Город природы» – идеальный жилой комплекс для тех, кто желает стать ближе к природе
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«Город природы» – идеальный жилой комплекс для тех, кто желает стать ближе к природе

Неспроста ЖК «Город природы» растянувшийся на Дёмский и Ленинский районы, считается одним из самых крупных проектов в Уфе. Расположенный на окраине города, он подойдёт для тех, кто предпочитает уединенную сельскую жизнь и хочет сбежать от городской суеты. Здесь для этого есть всё, что нужно: чистый воздух, тишина и возможность гулять среди раскидистых деревьев.

От центра Уфы комплекс располагается в 8 км, а потому продажа квартир в ЖК «Город природы» ведётся достаточно активно. Дома здесь различные, варьируются по этажности от 5 до 8. Речь идёт о двух- и трёхсекционных прямых и Г-образных кирпичных строениях, а также П-образных, возведённых из газобетона или керамического кирпича. По сути, это малоэтажное строительство, расположенное в некотором удалении от центра, однако к числу экономпроектов отнести «Город природы» никак нельзя.

Выглядит он весьма престижно, хотя цены на жильё – гораздо ниже средних

Организация пространства тщательно продумана, в окружении располагаются частные дома и луга. Фасады строений изготовлены из керамогранита, благодаря чему обеспечивается повышенная тепло- и шумоизоляция. Внешний вид разительно отличается от стандартных решений, в каждом доме предусмотрены тамбуры, расположенные за стеклом, а также общие холлы с просторной зоной, в которой жильцы могут оставить коляски, санки и велосипеды.

Многих радует тот факт, что дворы здесь закрыты от транспортных средств, а парковки располагаются по периметру домов. Это уже заявка на класс «Комфорт». Первые этажи заняты коммерческими помещениями, что весьма удобно проживающим здесь людям.

Инфраструктура ЖК «Город природы»

В подъездах домов из ЖК «Город природы» установлены камеры видеонаблюдения. Для того чтобы не доставлять никаких неудобств жителем первых и последних этажей, застройщиком выбраны лифты Otis, так как работают они абсолютно бесшумно.

Повезло тем, кто решил купить двухкомнатную квартиру в ЖК Уфы в П-образных домах – подъезды здесь сквозные, благодаря чему можно сократить путь. Особого внимания заслуживает специализированный кластер, предназначенный занятий спортом. Каждому дому здесь принадлежит своя детская игровая площадка. В непосредственной близости с ЖК «Город природы» располагается парки и леса, комплекс полностью оправдывает своё название, о чём свидетельствует тот факт, что 30% от общей площади застройки – это именно озелененные территории. Достаточно пройти всего 1 км для того, чтобы попасть в конный клуб «Мальвина».

ЖК «Город природы» – это тот комплекс, который подходит тем, кого привлекает жизнь вне города, хотя последний находится в непосредственной близости, что тоже немаловажно.

# Недвижимость

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