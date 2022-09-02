Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
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Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова

Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени ЧеховаКонстантин Хабенский сообщил об отмене нескольких спектаклей в МХТ имени Чехова

Новый художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил об отмене нескольких запланированных постановок в театре. Его слова передает РБК.

Изменения в репертуаре были связаны со спецоперацией, проводимой России на Украине. На сборе труппы перед открытием 125-го театрального сезона Хабенский напомнил артистам о гибели людей. В связи с этим, как сообщил худрук, было решено отказаться от постановок, которые «иронизируют и ерничают» на тему, связанную «с какими-либо военными действиями». «Этого в информационном пространстве и так хватает», — добавил народный артист России.

Взамен Хабенский предложил дать зрителю что-то, что позволит ему «заглянуть в себя», успокоиться и услышать окружающих. Какие именно постановки уберут из репертуара, актер не уточнил.

Ранее сообщалось о том, что американский театр в Москве остался без денег режиссера Стивена Спилберга.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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