Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом

Музыкант Игорь Николаев поделился архивным снимком 1 сентября в честь Дня знаний. Игорь Николаев поддался ностальгии в День знаний и нашел в семейном архиве уникальный кадр. Речь идет о его детском снимке, сделанным на Сахалине, где рос будущий звездный композитор. Портрет Николаева с отцом был сделан больше 50 лет назад, перед начало нового учебного года. На нём будущий артист позирует в костюме с галстуком и с букетом цветов, который он нёс, чтобы вручить классной руководительнице. Маэстро честно признался, что у него почти не сохранилось воспоминаний о том дне. Без подсказок даже преданные фанаты могли бы не узнать Николаева на снимке. Нет ни фирменных усов, ни длинной шевелюры, без которых он выглядит другим человеком. Композитор признался, что и сам-то с трудом узнает себя в юноше с короткой стрижкой.«Папа ведёт меня в школу. Как будто не я, а какой-то другой мальчик. Хорошо, что сохранилось фото...»— пишет Николаев. Кстати, со школой у композитора связаны хорошие воспоминания, ведь свою первую жену он встретил именно во время учебы. Игорь сидел со своей будущей супругой Еленой за одной партой. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочка Юлия. Несмотря на развод родителей, наследница сохранила с отцом теплые отношения. Правда, из-за того, что дочь Николаева живет в Штатах, видятся они редко. В 2015 году Николаев снова стал отцом. Молодая жена Юлия Проскурякова родила ему дочку Веронику. Она, как считает маэстро, во всем похожа на него. Как внешне, так и по характеру. «Характер у нее вообще мой — не подарочный. Ника, как и я в молодости, хочет, чтобы результат достигался мгновенно», — делился Николаев с 7Дней.ru. Кстати, она тоже увлекается музыкой и, вероятно, в будущем пойдет по стопам отца.