Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом

Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Музыкант Игорь Николаев поделился архивным снимком 1 сентября в честь Дня знаний. Игорь Николаев поддался ностальгии в День знаний и нашел в семейном архиве уникальный кадр. Речь идет о его детском снимке, сделанным на Сахалине, где рос будущий звездный композитор. Портрет Николаева с отцом был сделан больше 50 лет назад, перед начало нового учебного года. На нём будущий артист позирует в костюме с галстуком и с букетом цветов, который он нёс, чтобы вручить классной руководительнице. Маэстро честно признался, что у него почти не сохранилось воспоминаний о том дне. Без подсказок даже преданные фанаты могли бы не узнать Николаева на снимке. Нет ни фирменных усов, ни длинной шевелюры, без которых он выглядит другим человеком. Композитор признался, что и сам-то с трудом узнает себя в юноше с короткой стрижкой.
«Папа ведёт меня в школу. Как будто не я, а какой-то другой мальчик. Хорошо, что сохранилось фото...»— пишет Николаев. Кстати, со школой у композитора связаны хорошие воспоминания, ведь свою первую жену он встретил именно во время учебы. Игорь сидел со своей будущей супругой Еленой за одной партой. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочка Юлия. Несмотря на развод родителей, наследница сохранила с отцом теплые отношения. Правда, из-за того, что дочь Николаева живет в Штатах, видятся они редко. В 2015 году Николаев снова стал отцом. Молодая жена Юлия Проскурякова родила ему дочку Веронику. Она, как считает маэстро, во всем похожа на него. Как внешне, так и по характеру. «Характер у нее вообще мой — не подарочный. Ника, как и я в молодости, хочет, чтобы результат достигался мгновенно», — делился Николаев с 7Дней.ru. Кстати, она тоже увлекается музыкой и, вероятно, в будущем пойдет по стопам отца.
# Шоу-бизнес Николаев Игорь
По материалам: z-aya

Последние новости

Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox можно опробовать бесплатно
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет баснословные суммы
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет

Топ на сегодня

Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно

Еще по теме

Игорь Николаев из-за критики сел на диету
Алла Пугачева дала урок музыки дочке Николаева и поразила потрясающим внешним видом (фото)
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Игорь Николаев показал младшую дочь в день ее рождения (ФОТО)