Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов

Вадим Карасев





Разработчики многопользовательской ролевой игры с элементами выживания Conan Exiles выпустили крупнейшее обновление для проекта — Age of Sorcery. Апдейт распространяется бесплатно, и он вносит массу интересных изменений в игру, среди которых:

Система магии. Игроки могут теперь «удариться» в магию, пожертвовав своей жизненной силой.Система эпох. В Conan Exiles появляются привычные для многих многопользовательских игр сезоны, которые здесь называются эпохами. Каждая эпоха будет иметь отдельную тему, боевой пропуск и бесплатный контент.Переработанная система характеристик. Теперь у игроков есть больше возможностей развития варвара, персонажи будут более уникальными.Новый интерфейс строительства. Возводить здания в Conan Exiles стало значительно проще, особенно новичкам.

Ниже можно посмотреть трейлер к релизу бесплатного дополнения Age of Sorcery для Conan Exiles. Сама игра доступна в Game Pass.

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