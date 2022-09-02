Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов
Сегодня, 05:50 Вадим Карасев
Разработчики многопользовательской ролевой игры с элементами выживания Conan Exiles выпустили крупнейшее обновление для проекта — Age of Sorcery. Апдейт распространяется бесплатно, и он вносит массу интересных изменений в игру, среди которых:
Система магии. Игроки могут теперь «удариться» в магию, пожертвовав своей жизненной силой.
Система эпох. В Conan Exiles появляются привычные для многих многопользовательских игр сезоны, которые здесь называются эпохами. Каждая эпоха будет иметь отдельную тему, боевой пропуск и бесплатный контент.
Переработанная система характеристик. Теперь у игроков есть больше возможностей развития варвара, персонажи будут более уникальными.
Новый интерфейс строительства. Возводить здания в Conan Exiles стало значительно проще, особенно новичкам.
Ниже можно посмотреть трейлер к релизу бесплатного дополнения Age of Sorcery для Conan Exiles. Сама игра доступна в Game Pass.
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По материалам: newxboxone