Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов

Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов

Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов


Разработчики многопользовательской ролевой игры с элементами выживания Conan Exiles выпустили крупнейшее обновление для проекта — Age of Sorcery. Апдейт распространяется бесплатно, и он вносит массу интересных изменений в игру, среди которых:



Система магии. Игроки могут теперь «удариться» в магию, пожертвовав своей жизненной силой.



Система эпох. В Conan Exiles появляются привычные для многих многопользовательских игр сезоны, которые здесь называются эпохами. Каждая эпоха будет иметь отдельную тему, боевой пропуск и бесплатный контент.



Переработанная система характеристик. Теперь у игроков есть больше возможностей развития варвара, персонажи будут более уникальными.



Новый интерфейс строительства. Возводить здания в Conan Exiles стало значительно проще, особенно новичкам.

Ниже можно посмотреть трейлер к релизу бесплатного дополнения Age of Sorcery для Conan Exiles. Сама игра доступна в Game Pass.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов
Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500
Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
Воспоминания о лете
Воспоминания о лете
Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на Xbox Series X | S
Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на
Продукты по временам года для здоровья и энергетики
Продукты по временам года для здоровья и энергетики
Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под Харьковом
Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под
Екатерина Климова вместе с Гелой Месхи проводили дочь в первый класс
Екатерина Климова вместе с Гелой Месхи проводили дочь в первый класс

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте позитивный настрой
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона

Еще по теме

Conan Exiles получает самое крупное обновление The Age of Sorcery с магией и стартом системы сезонов
Кооперативная игра Conan Chop Chop выйдет на Xbox One уже 1 марта
Игра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновление
В Weird West на Xbox Series S теперь есть режим 60 FPS