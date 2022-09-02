Инфраструктурные облигации разрешили использовать для строительства жилья

Кабмин расширил возможности для использования инфраструктурных облигаций в строительстве. Такое постановление правительства от 22.08.2022 № 1472 вступает в силу 2 сентября.

Раньше за счет облигаций можно было строить только объекты инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники. Теперь этот финансовый инструмент разрешено использовать для финансирования строительства жилья, предназначенного для социального и коммерческого найма. Также за счет облигаций позволили не только возводить объекты транспортной инфраструктуры, но и приобретать транспортные средства для них. Например, если планируют строить троллейбусный парк, то можно будет купить для него троллейбусы.

Согласно постановлению, участники инфраструктурных проектов будут взаимодействовать через единую информационную систему жилищного строительства.





В правительстве рассчитывают, что новые нормы позволят регионам быстрее формировать комфортную городскую среду и повышать транспортную доступность удаленных районов, пояснили ранее на сайте кабмина.