Из аварийного жилья переселят еще 50 тысяч россиян

В России начинается новая программа расселения из аварийного фонда. Она охватит около 50 тысяч граждан. Соответствующие постановления кабмина от 19.08.2022 года №1447 и от 20.08.2022 года №1469 вступают в силу 2 сентября.

Под программу попадут многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 годы. Всего такого аварийного жилья в России более миллиона квадратных метров.

На расселение граждан из федерального бюджета в регионы направят 45 миллиардов рублей. Это примерно 60 процентов всех расходов на программу. Остальное добавят сами субъекты.

Первыми деньги получат девять регионов, которые до 1 мая расселили все аварийное жилье, признанное таковым до 2017 года, то есть в рамках первого этапа программы. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург.



