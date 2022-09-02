"Яндекс" в страхе перед дефицитом просит "АвтоВАЗ" поставить автомобили для такси

Вадим Карасев

"Яндекс" направил запрос в "АвтоВАЗ", а также китайским производителям BAIC Group и Chery об увеличении поставок автомобилей для сервиса "Яндекс.Такси", пишет Forbes, ссылаясь на письмо директора по развитию бизнеса "Яндекса" Ивана Запольского президенту "АвтоВАЗа" Максиму Соколову.

"Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства".

Запольский предложил Соколову обсудить поставки продукции сервису такси. Аналогичное предложение обсуждается и с белорусским производителем Unison, и с китайскими автоконцернами BAIC Group и Chery. Сейчас "Яндекс" нуждается в новых поставщиках авто, чтобы не допустить прогнозируемый через год дефицит автомобилей.

В конце августа материнские и дочерние предприятия "АвтоВАЗа", в том числе завод в Ижевске, вернулись к режиму полной пятидневной рабочей недели. Перед этим предприятие возобновило сборку Lada Granta с подушками безопасности и пообещало больше не выпускать автомобили без нее. В минимальной комплектации и по госпрограмме льготного кредитования приобрести Lada Granta можно будет за 602 800 рублей.