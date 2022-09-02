Эксперт поддержал инициативу премьер-министра РФ об использовании цифровых активов во внешней торговле

Вадим Карасев

Главный редактор журнала "Цифровое право", начальник отдела диссертационных советов МГИМО МИД России Максим Иноземцев поддержал инициативу председателя правительства РФ Михаила Мишустина об "интенсивном развитии инновационных направлений, в том числе внедрении цифровых активов", сообщает РАПСИ.

"Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт", - заявил Мишустин.

В свою очередь Иноземцев отметил, что "несмотря на существующие споры между основными регуляторами, правительство России дает ясный посыл о необходимости и возможности использования цифровых альтернатив в международных расчетах".

Он предположил, что "речь не идет о расчетах во всех известных криптовалютах, использование которых по-прежнему сопровождается рядом проблем, в том числе, связанных с ликвидностью, санкционными ограничениями и налоговой отчетностью".

"Важно помнить, что использование популярных криптовалют, учитывая анонимность их оборота на блокчейне, представляется затруднительным даже в благих целях обхода санкций, учитывая проводимую государством политику по раскрытию и контролю за оборотом таких валют", - сказал эксперт.

В ходе Стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы Мишустин также обратил внимание "на важность работы по обеспечению технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности финансовых организаций".

По мнению эксперта, инициатива, безусловно, направлена на укрепление цифрового суверенитета России: речь идет об особой важности обеспечения технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности отечественных финансовых организаций и попытке создания прозрачных условий для взаимодействия с потенциальными инвесторами.

"Правительство и ЦБ РФ делают ставку, в первую очередь, на использование цифрового рубля и других тестируемых цифровых валют дружественных государств. Подобная инициатива выглядит спасительной для бизнеса, учитывая уже ставшие перманентными сложности при совершении платежей по оплате товаров, работ и услуг. Компании, включенные ЦБ в соответствующие реестры, смогут создавать платформы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов, сохранив при этом прозрачность операций", - считает Иноземцев.