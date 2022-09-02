Как изменились звездные кинопары из известных фильмов (12 фото)
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Как изменились звездные кинопары из известных фильмов (12 фото)

Рэйф Файнс и Кристин Скотт Томас, «Английский пациент», 1996Талантливые актеры могут создать в своем дуэте настоящую химию, в которую невозможно не поверить. Поэтому многие люди переживают за отношения экранной пары сильнее, чем за свои собственные. Предлагаем вспомнить известные актерские тандемы и посмотреть, как они изменились за это время.

Рэйф Файнс и Кристин Скотт Томас, «Английский пациент», 1996


Хью Джекман и Николь Кидман, «Австралия», 2008

Хью Джекман и Николь Кидман, «Австралия», 2008
Хью Грант и Энди Макдауэлл, «Четыре свадьбы и одни похороны», 1994

Хью Грант и Энди Макдауэлл, «Четыре свадьбы и одни похороны», 1994
Билли Кристал и Мег Райан, «Когда Гарри встретил Салли», 1989

Билли Кристал и Мег Райан, «Когда Гарри встретил Салли», 1989
Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор, «Певец на свадьбе», 1998

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор, «Певец на свадьбе», 1998
Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон, «Как отделаться от парня за 10 дней», 2003

Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон, «Как отделаться от парня за 10 дней», 2003
Итан Хоук и Жюли Дельпи, «Перед рассветом», 1995

Итан Хоук и Жюли Дельпи, «Перед рассветом», 1995
Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, «Мумия», 1999

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, «Мумия», 1999
Пол Радд и Алисия Сильверстоун, «Бестолковые», 1995

Пол Радд и Алисия Сильверстоун, «Бестолковые», 1995
Майкл Дуглас и Гленн Клоуз, «Роковое влечение», 1987

Майкл Дуглас и Гленн Клоуз, «Роковое влечение», 1987
Том Круз и Рене Зеллвегер, «Джерри Магуайер», 1996

Том Круз и Рене Зеллвегер, «Джерри Магуайер», 1996
Мэттью Гуд и Эми Адамс, «Как выйти замуж за 3 дня», 2010

Мэттью Гуд и Эми Адамс, «Как выйти замуж за 3 дня», 2010
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По материалам: триникси

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