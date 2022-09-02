Как изменились звездные кинопары из известных фильмов (12 фото)

Вадим Карасев

Талантливые актеры могут создать в своем дуэте настоящую химию, в которую невозможно не поверить. Поэтому многие люди переживают за отношения экранной пары сильнее, чем за свои собственные. Предлагаем вспомнить известные актерские тандемы и посмотреть, как они изменились за это время.Рэйф Файнс и Кристин Скотт Томас, «Английский пациент», 1996Хью Джекман и Николь Кидман, «Австралия», 2008Хью Грант и Энди Макдауэлл, «Четыре свадьбы и одни похороны», 1994Билли Кристал и Мег Райан, «Когда Гарри встретил Салли», 1989Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор, «Певец на свадьбе», 1998Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон, «Как отделаться от парня за 10 дней», 2003Итан Хоук и Жюли Дельпи, «Перед рассветом», 1995Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, «Мумия», 1999Пол Радд и Алисия Сильверстоун, «Бестолковые», 1995Майкл Дуглас и Гленн Клоуз, «Роковое влечение», 1987Том Круз и Рене Зеллвегер, «Джерри Магуайер», 1996Мэттью Гуд и Эми Адамс, «Как выйти замуж за 3 дня», 2010