Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года

Сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года пошатнет здоровье многих метеозависимых людей. Стоит отметить, что влияние бурь на себе ощущают в основном люди, которые имеют хронические недуги и проблемы с сердцем. Чтобы заранее подготовиться к опасным дням, нужно знать их расписание.

Чем опасна магнитная буря 3 сентября 2022 года и сколько продлится

Геомагнитными бурями называют внутренние реакции Солнца. Это могут быть выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, из-за которых рассеивается энергия небесного светила во все стороны.

В сентябре текущего года прогнозируется три периода, когда жителей планеты будут тормошить всплески энергии на Солнце. В основном колебания приходятся на начало месяца, а вот вторая половина сентября будет более стабильной.





В период с 3 по 5 сентября намечается сильная магнитная буря, которая может достигать шести баллов. Такая ситуация не даст возможности метеопатам комфортно провести выходные дни из-за высокого космического давления.

Считается, что магнитные бури влияют на сосуды и психику человека. Чем дольше и больше это влияние, тем более измотанным и раздражительным становится человек. От активности Солнца могут страдать не только метеозависимые люди, но и полностью здоровые.

Даже если вы считаете, что вам такие колебания не страшны, это не всегда так. Часто случается, что человек испытывает слабость и сонливость, но не понимает, что является причиной такого состояния, поэтому все списывает на усталость.

Когда в сентябре 2022 года ожидаются магнитные бури

В начале осени ожидается повышенная активность Солнца. Если повезет, солнечные ветра пролетят мимо – на их пути не будет стоять наша планета. Однако есть высокая вероятность того, что ветер все же затронет Землю. Потому в это время стоит более внимательно следить за своим здоровьем.





Больше осторожности также стоит проявлять 12 и 13 сентября. Точность данного прогноза невелика, ведь впереди еще много времени Однако предполагается, что будет непродолжительный выброс энергии Солнца в сторону нашей планеты. То же самое должно произойти с 18-го по 20-е число.

Стоит отметить, что небесное светило также может проявить длительную активность в конце месяца, вызвав затяжное возбуждение магнитосферы планеты. Однако полноценной магнитной бури может и не быть.

Чем опасны магнитные бури для человека

Для метеочувствительных людей частые бури очень опасны. Все дело в том, что подобное явление способно сильно влиять на вязкость крови, значительно ее увеличивая. Поэтому в опасные периоды высока вероятность образования тромбов и снижения газообмена организма.

У гипертоников во время бурь скачет давление. Кроме того, увеличивается количество инфарктов и инсультов, гипертонических кризов. Во время таких периодов метеочувствительным людям стоит пить больше жидкости, ограничить употребление спиртных напитков, по возможности вовсе от них отказаться.





Чтобы свести к минимуму влияние магнитных бурь, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

меньше времени проводите на солнце, если есть такая возможность;

утром сделайте зарядку. Не обязательно превращать все в полноценную тренировку на выносливость, достаточно будет несколько простых упражнений, чтобы размяться;

примите контрастный душ, сделайте дыхательные упражнения, побольше гуляйте на свежем воздухе.

Обязательно стоит придерживаться правильного режима питания и сна. Нужно отдыхать хотя бы семь часов в сутки, пить больше воды и исключить все вредные привычки. Так будет намного легче справиться с солнечной активностью.