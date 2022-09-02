Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
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Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров

Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров

Подобрать джинсы — не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Часто бывает так, что они идеально сидят на ногах, а в талии довольно большие. Как решить эту проблему в домашних условиях без мастеров в ателье, многие не знают. Далее мы расскажем, что делать, если джинсы велики в талии.

Как сузить джинсы в талии при помощи веревки

Одним достаточно полезным лайфхаком поделилась девушка со своими зрителями в ТикТоке. Она показала брюки, которые были ей великоваты в талии, но в основном они хорошо сидели по фигуре.

«Всё, что нужно сделать, — это прорезать дырки на внутренней стороне брюк. Следует быть аккуратной: тебе необходимо «вскрыть» только первый слой материала. Затем надо взять шнурок, приколоть к его концу булавку и протянуть веревку через весь пояс», — рассказала @jazrabarnes своим зрителям.

После этого она показала надетые на себя брюки с верёвкой, которую она в них вшила. Они сидели идеально по фигуре, намного лучше, чем было до этого.

Метод с пуговицей

Для этого способа понадобится взять пуговицу и обернуть ее шлевкой для ремня, таким образом можно собрать лишнюю ткань. Этот способ подойдет тем, кто куда-то спешит, а подшивать джинсы нет времени.

Кипяток в помощь

Чтобы джинсы немного уменьшить в талии, их необходимо замочить в горячей воде на 15 минут. После пройденного времени переложить в тазик с холодной водой, а через несколько минут достать. Брюки нужно отжать, высушить и можно носить. Со временем они опять растянутся, но на продолжительные прогулки этого метода вполне хватит.

Уменьшение широких джинсов с помощью резинки

Этот метод совсем незатратный и подойдет абсолютно всем. Резинку необходимо протянуть через шлевку ремня, затем завязать оба конца и надеть на пуговицу. После этого можно застегнуть джинсы и выходить на улицу – они точно не спадут.

Пуговицы, которые можно снять

Их можно найти в любом специализированном магазине или, на крайний случай, заказать в Интернете. Такую пуговицу нужно прицепить на пояс брюк в том месте, где необходимо. Теперь можно застегивать и носить, словно так и было задумано производителем.

Зашивание лишнего

Для этого понадобится с помощью линейки и карандаша по бокам джинсов поставить пометки, а затем сшить изнутри. Теперь брюки будут сидеть на талии как влитые.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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