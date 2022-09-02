Константин Хабенский убрал ряд постановок МХТ им. Чехова в знак уважения к спецоперации: "Неправильно ерничать". Другие театры также меняют репертуар
Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский объявил, что театр откажется от ряда анонсированных ранее на новый сезон постановок. Такое решение он озвучил на сборе труппы и объяснил его продолжающейся военной спецоперацией на Украине.
Как сообщает журнал "Театр", в архив перенесены спектакли "Человек-подушка (The Pillowman)" Кирилла Серебренникова (главные роли в нем играли покинувший страну Анатолий Белый и умерший в июле Сергей Сосновский), "Венецианский купец" Екатерины Половцевой (заглавную роль исполнял также Сосновский) и "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача, "Сахарный немец" Уланбека Баялиева и "Белые ночи" Айдара Заббарова.
Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны,
— сказал Хабенский.
Он также отметил, что "по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями".
Второй причиной, по которой пришлось перенести некоторые премьеры нового сезона, является проблема с получением прав на постановку.
То, что раньше решалось за 1—2 месяца, сейчас растягивается на неопределенный срок. Но это вопрос терпения и времени. В конце концов, они в этой ситуации теряют больше, чем мы,
— заключил Хабенский.
При этом без премьер юбилейный 125-й сезон не останется. В числе заявленных планов — спектакли Анатолия Васильева, Юрия Муравицкого и Константина Богомолова. Всего МХТ им. Чехова представит 16 спектаклей, 14 из которых будут премьерными.
Перемены, очевидно, ждут и репертуары других театров, в том числе в Театре на Малой Бронной будет снят спектакль Александра Молочникова "Платонов болит". Об этом в своем инстаграме* сообщила актриса Варвара Шмыкова.
И у меня больше нет театра. Спектакль "Живой" в "Современнике" снят с репертуара. Об аналогичной ситуации с постановкой "Платонов болит" Театра на Малой Бронной узнала пару часов назад,
— написала она.
Журнал "Театр" также сообщает, что московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Дмитрия Крымова. Соответствующие изменения уже произошли в афише Театра имени Пушкина, "Мастерской Петра Фоменко", "Школы современной пьесы" и "Школы драматического искусства".
Александр Молочников и Дмитрий Крымов ранее осудили спецоперацию. Крымов также отдал свою "Золотую маску" Дмитрию Муратову, главному редактору "Новой газеты" и нобелевскому лауреату.
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