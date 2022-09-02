Коридор затмений и 7 ретроградных планет: гороскоп на осень 2022 года

Потихоньку приходит понимание, что осень беспощадно вытеснила лето на обочину истории 2022 года. Новый сезон — новые возможности. Потому не время унывать, вздыхая за пляжем и морем, ведь впереди ждут большие дела. Астролог Лилия Бордовских объясняет, как уникальные астрологические события осени 2022 года повлияют на личный гороскоп каждого знака зодиака.

Астрологическая характеристика осени 2022 года

Этот сезон отметится ретроградностью сразу 7 планет, что неизбежно повлечет ряд событий, которые никто не может предвидеть заранее. Но знать об их влиянии — значит обезопасить себя и не допустить роковых ошибок. Кроме того, энергетически сильный период — коридор затмений, во время которого можно работать со своим подсознанием и прорабатывать проблемы.

1. Ретроградный Меркурий (с 10 сентября по 2 октября)

Как только первая планета от Солнца обозначит свое ретроградное движение, станет сложнее решать вопросы, связанные с ремонтом и работой, требующей концентрации и усердия. Меркурий выбивает нас из колеи, но вместе с тем подталкивает к переосмыслению прошлого. Начинают всплывать надежды, с которыми вы не распрощались ранее, потому нужно будет решить — вернуться туда, словно в машине времени, или поставить точку и пойти дальше.

2. Ретроградный Сатурн (с 4 июня до 23 октября)





Планета с кольцами весьма серьезно влияет на людей, занятых в сфере образования, работающих с людьми и законами. Кто-то может потерять мотивацию, разуверится в деле, которым занят. Именно потому делать важные шаги не рекомендуется — есть риск, что вы потом передумаете.

3. Ретроградный Юпитер (конец июля — 23 ноября)

Этот газовый гигант вкупе с Меркурием сподвигнет нас обернуться назад и доделать невыполненную ранее из-за лени работу.

4. Ретроградный Плутон (конец апреля — 8 октября)

Сложное и неоднозначное время, когда политикам трудно договориться, а экономика находится в зоне повышенного риска. Граждане, регулярно просматривающие новостную ленту, могут серьезно пострадать психологически, если не научатся откладывать гаджет в сторону.

5. Ретроградный Нептун (середина лета — 4 декабря)

Астролог говорит, что это благоприятный знак, сигнализирующий о том, что у каждого из нас будет достаточно внутренней силы для реализации мечты этой осенью. Благо, что времени на это предостаточно.

6. Ретроградный Уран (с 24 августа по конец марта 2023 года)

Уникально долгий период ретроградности планеты повлечет сдвиг точек фиксации наших мировоззренческих установок. Распрощавшись со стереотипами, будет проще найти нестандартные решения довольно мутных вопросов. Тот, кто готов к переменам, почувствует прилив сил, экспериментируя как со внешностью, так и с увлечениями.

7. Ретроградный Марс (с 30 октября по 12 января)

Красная планета влияет на психику человека не самым лучшим образом. Люди становятся не только раздражительны, но и мстительны. Забыть даже малые обиды во время ретроградного Марса очень сложно. Рекомендуется переключать внимание на созидание и благотворительность, чтобы всколыхнуть лучшие душевные порывы.

8. Коридор затмений (солнечное — 25 октября, лунное — 8 ноября)





Не зря период коридора затмений называют кармическим — он привносит в жизнь события, которые мы заслужили или притянули своими поступками, мыслями в прошлом. Однако это еще и время возможностей. То, что мы посеем сейчас, то и пожнем в будущем. Именно потому нужно быть столь внимательным ко всем, что говорим или собираемся сделать.

Гороскоп на осень 2022 года для каждого знака зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ретроградный Юпитер в Овне станет счастливым спутником этого знака. Открываются возможности в деловой сфере, можно заняться бизнесом и укрепить связи с влиятельными людьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Весьма неоднозначное влияние Урана для представителей знака обернется тем, что они распрощаются на время с обожаемой стабильностью. Близкий человек может разочаровать, а тот, от которого ничего не ждали, оказаться верным и преданным союзником. Лучше переключиться на философское восприятие действительности, особенно во время коридора затмений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чем бы ни занимались Близнецы, осенью гороскоп сулит им помощь от гигантов Юпитера и Сатурна. Намечается увеличение сферы вашего влияния, особенно если вы работаете с сознанием масс. Предупреждение на период ретроградного Меркурия: ешьте больше овощей и фруктов, чтобы организм был устойчив к вирусам.

Рак (22 июня — 22 июля)

В сентябре Раки будут собирать бонусы, принесенные Ураном в Тельце. Если будете путешествовать осенью, стоит быть осторожными с незнакомцами. Нептун в ретроградности норовит испортить кайф ловушками иллюзий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам нельзя быть инфантильным этой осенью, иначе Сатурн сведет к нулю все ваши старания в прошлом. Придерживайтесь изначального плана, если понадобится, даже с фанатичным упорством — и тогда награда не заставит себя долго ждать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обрадовать Дев могут те вещи и события, которые приносят стабильность. И материальный достаток — одна из них, потому осень — хорошее время для вас. Возможно увеличение зарплаты, выгодное предложение или знакомство. Однако не слишком выгодное положение Юпитера и Нептуна может сказаться на вашем здоровье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы будто и не заметят воздействия ретроградных планет, укутавшись в плед и окунувшись в осеннюю меланхолию. На самом деле Плутон будет устраивать проделки за вашей спиной, поэтому о результате вы узнаете чуть позже. Не удивляйтесь, если из вашего пространства «испарятся» некоторые люди.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Самое большое потрясение выпадет на период коридора затмений, причем коснется оно глубинных перемен в вашем внутреннем мире. Сатурн и Уран подольют масла в огонь, подсовывая одну неприятность за другой. Вы однозначно станете сильнее после окончания этого периода.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы плавно войдут в этот коридор затмений, потому что уже прошли проработку проблем в предыдущий раз. Юпитер, который главенствует в их жизни, поможет идти к реализации планов самой выгодной и простой дорогой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Размеренную осень сулит гороскоп для Козерогов, которые ранее методично отсекали все ненужное. Обновленное сознание как нельзя лучше впишется в предложенные Юпитером, Ураном и Нептуном сценарии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отличный шанс для Водолеев раскрыть дремлющий талант и обзавестись почитателями, готовыми вложить в вас ресурсы. Однако обмануть зоркий Сатурн не удастся: если станете халтурить, то шансы уплывут в неизвестном направлении.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прекрасная новость: вы можете вдоволь мечтать и не бояться того, что пропустите что-то важное, потому что сейчас оно как раз находится внутри вас. Но мечтать, предупреждает ретроградный Нептун, нужно только о том, что может произойти в реальности. А также не забывать просчитывать реальные шаги.