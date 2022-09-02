Кристина Асмус скрывается после слухов об уголовном деле
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Кристина Асмус скрывается после слухов об уголовном деле

Кристина Асмус скрывается после слухов об уголовном деле
Актриса Кристина Асмус может получить серьезное наказание. Артистка не выходит на связь после вчерашних новостей о том, что на нее завели дело о дискредитации российской армии. В четверг, 1 сентября, дочь-третьеклассницу на линейку отвел отец Гарик Харламов.
Актриса не появляется даже в соцсетях. Официального комментария от нее по поводу ситуации пока не было. Напомним, Асмус грозит до 50 тысяч рублей за пост в соцсетях. Юристы считают, что Асмус может грозить даже реальный срок, если она продолжит высказываться в данном направлении, пишет Телепрограмма.про.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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