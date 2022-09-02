Кристину Асмус нужно призвать к закону, заявил Шахназаров

Актрисе Кристине Асмус может грозить уголовное преследование. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о наказании для актрисы Кристины Асмус. «Асмус должна отвечать по закону. Господа, но откуда такая избирательность. А почему только Асмус? Где остальные? Или мы как? С Асмус не дружим, ей штрафик, а этих пожалеем», сказал Михаил Шахназаров.При этом Шахназаров считает, что данная история морально ударит по бывшей жене юмориста Гарика Харламова. Напомним, что против Асмус возбуждено административное дело за ее неосторожные высказывания. Сама актриса пока по этому поводу не высказывалась.