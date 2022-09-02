Ксения Бородина заявила, что муж ночевал в гостинницах с любовницей

Ведущая Ксения Бородина рассказала об отношениях с бывшим. Телеведущая в соцсетях ответила на вопросы подписчиков. «Если Курбан захочет познакомить Тейку со своей, что скажете?» — спросил подписчик. «Зачем? В чем полезность этого для ребенка? Спать с ее отцом по гостиницам, пока мамы Теоны была на работе. Пока у нас была семья. А теперь давайте знакомиться? Что за чушь?» — заявила БородинаКак отметила Бородина, Омаров сам редко видит свою дочь. «Почти никогда. Еще надо, чтобы третьи лица были», — заметила Бородина. Напомним, что Омаров и Бородина расстались летом прошлого года. У них есть совместная дочь Теона.