Ксения Собчак высмеяла бывшего мужа Ксении Бородиной
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Ксения Собчак высмеяла бывшего мужа Ксении Бородиной

Ксения Собчак высмеяла бывшего мужа Ксении Бородиной
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не понимает, как Курбан Омаров может рассуждать о культуре. Телеведущая давно смеется нал бизнесменом Курбаном Омаровым, разнося его публикации и речь на видео. Недавний его пост про культуру вызвал усмешку у телеведущей. Курбан Омаров в социальных сетях сообщил подписчикам, что в нынешнее время девушки обращают внимание не только на красивых и богатых, но и культурных. По мнению бизнесмена, с ними есть, о чем поговорить. «Многие говорят, что мол где культура и где ты, Курбан. Но вы не поверите, и мне ничто человеческое не чуждо», — объясняет бывший муж Бородиной. По данным Омарова, в стране тратят большие деньги на культуру — например, гранты получили более 900 проектов. Он также предложил подписчикам угадать, сколько денег выделяют власти на поддержку культуры в стране. Прочитав этот пост, Собчак назвала Курбана «Эллочкой Людоедочкой отечественного производства», а также пошутила — культура и бизнесмен несовместимые вещи.
«Эллочка Людоедка отечественного производства и в отличном от оригинала гендере, человек, который в принципе не знает половины слов, написанных в этом посте, — Курбан Омаров — выложил пост про культуру», — жестко пишет Ксения. По ее мнению, у блогеров начался новый этап и они стали массово описывать культуру, что свидетельствует о новом тренде в высших кругах. В пример она приводит и бывшую Омарова, свою коллегу по «ДОМу-2» Ксению Бородину. Собчак кажется это достаточно забавным. «Очень смешно, задачу «наезжать на культуру» дали человеку, который не может связать двух слов. Хо-хо!» — шутит телеведущая. Курбан пока никак не прореагировал на выпады знаменитой блондинки. Он уже привык, что его хейтят постоянно, в том числе и бывшая жена. При этом Омаров продолжает развивать бизнес, ведет блог и сейчас активно рассказывает о новых отношениях. Подписчики внимательно следят за его романом и гадают: будет ли предложение руки и сердца.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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