Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику

Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Певица Любовь Успенская рассказала о ссоре с поэтом. Илья Резник много лет был в ссоре с Любовью Успенской. Однако недавно поэт позволил певице исполнить свою песню о России в дуэте с Еленой Север, которую написал еще в начале 90-х. Кроме того, публично заявил, что помирился с королевой шансона. Любовь Успенская опровергла слова Ильи Резника.
«Никто ни с кем не мирился. Это манера этого человека такая — переобуваться так, как ему выгодно и удобно. Тогда ему было удобно так говорить, сейчас — по-другому. Кто нуждается в его прощении?» — возмутилась Успенская, womansstyle.ru. Певица сказала, что в песне Резника она к тому же переделала слова. Да и прежние он писал под ее руководством.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

Последние новости

Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
Как пережить сокрушительный удар магнитной бури 3 сентября 2022 года
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают поддержку игры
Авторы популярного шутера Splitgate «идут ва-банк» и прекращают
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox можно опробовать бесплатно
Новый файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R на Xbox
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Любовь Успенская жестко прошлась по Илье Резнику
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Дмитрий Маликов показал семью в полном составе после слухов о разводе
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Игорь Николаев предстал без усов на редком фото с отцом
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет баснословные суммы
Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет

Топ на сегодня

Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно
Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно

Еще по теме

Любовь Успенскую назвали мошенницей
Любовь Успенская заявила, что официально развелась
Любовь Успенская заявила, что у нее нет секса
Любовь Успенская пожаловалась на звездного адвоката