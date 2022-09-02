Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в Болгарии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в Болгарии

Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в Болгарии
Певица Лолита Милявская проводит отпуск в Болгарии, где у нее есть своя недвижимость. Лолита Милявская уехала в отпуск к своим родным, которые теперь живут в Европе. В Болгарии певицу ждали мать Алла Дмитриевна и дочь Ева. Сегодня в Сети появились первые трогательные кадры семейной встречи. Во время отдыха у бассейна артистка сняла видео, на кадрах которого её наследница продемонстрировала свой талант. Она дословно процитировала отрывок сериала «Агент национальной безопасности», ни разу не воспользовавшись подсказками. Лолита внимательно слушала дочь, ведь она с сюжетом этого детектива знакома не была.
«Вот и долгожданная беседа мамы и дочки у бассейна😜✌️Моя девочка, такая взрослая и такая маленькая…❤️ А главное, такая Любимая❤️❤️», — написала Лолита. Милявскую в прошлом критиковали за то, что она почти не принимает участия в жизни дочери, которая, как известно, родилась с особенностями в развитии. Подозревали, что Ева страдает аутизмом, но год назад певица раскрыла её настоящий диагноз. По словам исполнительницы, врачи обнаружили у её единственного ребенка синдром Аспергера. Несмотря на сложности, дочь Лолиты учится в Варшавском университете и проявляет способности в изучении иностранных языков. Накануне, напомним, в СМИ попали подробности жизни Варвары, особенной дочки Федора Бондарчука. Источники сообщили, что режиссер поселил наследницу в своем загородном доме, где также живет его молодая жена Паулина Андреева с сыном Иваном. Как говорят сплетники, родная мать больной девочки Светлана видится с ней крайне редко.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

Последние новости

Чего больше всего стоит опасаться Близнецам
Чего больше всего стоит опасаться Близнецам
Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в Болгарии
Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в Болгарии
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
Game Pass Friends & Family — подтверждено название и цены на подписку
Game Pass Friends & Family — подтверждено название и цены на
Девушка оригинально отомстила сестре мужа за отказ платить в ресторанах
Девушка оригинально отомстила сестре мужа за отказ платить в
Посольство России прокомментировало заявление Госдепа США о Симоньян
Посольство России прокомментировало заявление Госдепа США о Симоньян
Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов
Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте позитивный настрой
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы "перемоги над Россией"
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы

Еще по теме

Лолита Милявская призналась, что ее дочь и мама живут не с ней
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская показала, как счастлива, когда дочь рядом с ней
Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)