Лолита Милявская воссоединилась с дочерью в Болгарии

Певица Лолита Милявская проводит отпуск в Болгарии, где у нее есть своя недвижимость. Лолита Милявская уехала в отпуск к своим родным, которые теперь живут в Европе. В Болгарии певицу ждали мать Алла Дмитриевна и дочь Ева. Сегодня в Сети появились первые трогательные кадры семейной встречи. Во время отдыха у бассейна артистка сняла видео, на кадрах которого её наследница продемонстрировала свой талант. Она дословно процитировала отрывок сериала «Агент национальной безопасности», ни разу не воспользовавшись подсказками. Лолита внимательно слушала дочь, ведь она с сюжетом этого детектива знакома не была.«Вот и долгожданная беседа мамы и дочки у бассейна😜✌️Моя девочка, такая взрослая и такая маленькая…❤️ А главное, такая Любимая❤️❤️», — написала Лолита. Милявскую в прошлом критиковали за то, что она почти не принимает участия в жизни дочери, которая, как известно, родилась с особенностями в развитии. Подозревали, что Ева страдает аутизмом, но год назад певица раскрыла её настоящий диагноз. По словам исполнительницы, врачи обнаружили у её единственного ребенка синдром Аспергера. Несмотря на сложности, дочь Лолиты учится в Варшавском университете и проявляет способности в изучении иностранных языков. Накануне, напомним, в СМИ попали подробности жизни Варвары, особенной дочки Федора Бондарчука. Источники сообщили, что режиссер поселил наследницу в своем загородном доме, где также живет его молодая жена Паулина Андреева с сыном Иваном. Как говорят сплетники, родная мать больной девочки Светлана видится с ней крайне редко.