Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов

Вадим Карасев

Минюст России включил Макаревича, Гордона, Гордееву и Жданова в реестр физлиц-иноагентов

Министерство юстиции России обновило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, журналистов Катерину Гордееву и Дмитрия Гордона, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Ивана Жданова, а также бизнесмена Бориса Зимина и политолога Федора Крашенинникова.

Вечером 2 сентября Минюст обновил список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. В него включили актера и телеведущего Михаила Шаца, бывшего муниципального депутата Юлию Галямину, блогера Кирилла Федорова, журналиста и политолога Сергея Медведева, главного редактора «Новой газеты.Европа» Кирилла Мартынова, журналиста Сергея Лойко и общество с ограниченной ответственностью «Новости».