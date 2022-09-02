Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов
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Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентов

Макаревича, Гордона и Гордееву включили в реестр иноагентовМинюст России включил Макаревича, Гордона, Гордееву и Жданова в реестр физлиц-иноагентов

Министерство юстиции России обновило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, журналистов Катерину Гордееву и Дмитрия Гордона, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Ивана Жданова, а также бизнесмена Бориса Зимина и политолога Федора Крашенинникова.

Вечером 2 сентября Минюст обновил список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. В него включили актера и телеведущего Михаила Шаца, бывшего муниципального депутата Юлию Галямину, блогера Кирилла Федорова, журналиста и политолога Сергея Медведева, главного редактора «Новой газеты.Европа» Кирилла Мартынова, журналиста Сергея Лойко и общество с ограниченной ответственностью «Новости».

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По материалам: lenta.ru

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