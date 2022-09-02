Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье

Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье

Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и ПодмосковьеМинобороны предложило выделять отличившимся участникам СВО землю в Подмосковье и Крыму

Министерство обороны России предложило выделять участки земли в Крыму и Подмосковье участникам специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом говорится в тексте указа президента России, подготовленного оборонным ведомством, который опубликован на портале проектов нормативных актов.

В документе уточняется, что эта мера необходима для предоставления дополнительных гарантий социальной поддержки военнослужащим России, а также сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и федеральных органов, в которых предусматривается военная служба.

«Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым (…) принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно», — говорится в тексте указа.

Правительству России также поручено заключение соглашений с властями Московской области, Крыма и Севастополя для определения порядков взаимодействия при передаче земельных участков.

Ранее спасший на Украине 15 человек из-под обстрела — заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен — получил награду. Вместе с механиком-водителем он смог подобраться к понтонной переправе, загрузить 15 человек и отправить машину на берег, а сам остался с пострадавшим.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и
Бывшая жена Майкла Джексона намекнула на частичную вину в смерти певца
Бывшая жена Майкла Джексона намекнула на частичную вину в смерти певца
Коридор затмений и 7 ретроградных планет: гороскоп на осень 2022 года
Коридор затмений и 7 ретроградных планет: гороскоп на осень 2022 года
Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы
Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы
В США подтвердили захват американских беспилотников в Красном море
В США подтвердили захват американских беспилотников в Красном море
"Наведет порядок в шоу-бизнесе": стало известно, кому Алла Пугачева решила набить морду по приезде в Россию
"Наведет порядок в шоу-бизнесе": стало известно, кому Алла
Собака охраняет покой малыша
Собака охраняет покой малыша
Александр Ревва скрывается в России
Александр Ревва скрывается в России
Кристину Асмус нужно призвать к закону, заявил Шахназаров
Кристину Асмус нужно призвать к закону, заявил Шахназаров
Создатели Cyberpunk 2077 анонсировали новый выпуск Night City Wire
Создатели Cyberpunk 2077 анонсировали новый выпуск Night City Wire
Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая
Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая
В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС
В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС

Топ на сегодня

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать

Еще по теме

Минобороны обсудит передачу Крыму военной техники для создания музеев
ФСБ на примере ФСО попросила право изымать земли
МЧС предложило уточнить полномочия органов власти в области пожарной безопасности
Путин распорядился обеспечить жильем бывших украинских военных в Крыму