Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье

Вадим Карасев

Минобороны предложило выделять отличившимся участникам СВО землю в Подмосковье и Крыму

Министерство обороны России предложило выделять участки земли в Крыму и Подмосковье участникам специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом говорится в тексте указа президента России, подготовленного оборонным ведомством, который опубликован на портале проектов нормативных актов.

В документе уточняется, что эта мера необходима для предоставления дополнительных гарантий социальной поддержки военнослужащим России, а также сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и федеральных органов, в которых предусматривается военная служба.

«Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым (…) принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно», — говорится в тексте указа.

Правительству России также поручено заключение соглашений с властями Московской области, Крыма и Севастополя для определения порядков взаимодействия при передаче земельных участков.

Ранее спасший на Украине 15 человек из-под обстрела — заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен — получил награду. Вместе с механиком-водителем он смог подобраться к понтонной переправе, загрузить 15 человек и отправить машину на берег, а сам остался с пострадавшим.